3-0. El Guaguas completa la remontada y accede a semifinales

Las Palmas de Gran Canaria, 19 abr (EFE).- El Guaguas accedió este domingo a las semifinales de la Superliga Masculina al vencer por 3-0 al Unicaja Costa de Almería en un duelo de alto voltaje en el Gran Canaria Arena, donde el equipo amarillo dio la vuelta a la eliminatoria tras caer en el Pabellón Moisés Ruiz.

Sin complejos tras poner contra las cuerdas a los campeones, el Unicaja Costa de Almería entró al partido con un entonado Pepe Villalba, que se hizo dueño de la zona 4 para dañar a un Guaguas con demasiados fallos en el saque (5-7). El cubano Osmany Juantorena y el brasileño Walla Souza cogieron el ritmo de partido y monopolizaron la remontada amarilla (12-10).

El buen trabajo de Fran Iribarne y Borja Ruiz en el bloqueo, a los que se sumó la potencia de Mikko Räsänen en zona 2, permitió a los de Israel Rodríguez meter el miedo en el cuerpo en el Gran Canaria Arena (15-18), una dinámica que frenó rápidamente Sergio Miguel Camarero.

Los amarillos se activaron y enchufaron al argentino Martín Ramos, clave en una remontada que casi certifica un error arbitral, que dio el 23-21 al Guaguas en un remate de Iribarne que cayó dentro de la pista, aunque un gran bloqueo de Ruiz estiró la igualdad hasta el 25-25, momento en el que Juantorena y Ramos desequilibraron para el Guaguas (27-25).

Con la moral de haber conseguido el ajustado primer set, el Guaguas arrancó en modo ciclón la segunda manga e instaló un contundente 8-2 de salida, lo que obligó a Israel Rodríguez a pedir un tiempo muerto, aunque una versión ofensiva muy coral de los amarillos neutralizó cualquier objetivo de remontada (13-5).

El Unicaja Costa de Almería entró en barrena y no encontró la manera de penetrar la trinchera amarilla, que empezó a coleccionar bloqueos para desesperar a los atacantes visitantes, que tampoco acertaban al saque en un set para olvidar (16-7).

Ángel Rodríguez recortó con una buena rotación de tres saques consecutivos, hasta que Ramos selló el 2-0 con un remate en zona 3 (25-14).

Fran Iribarne trató de cambiarle el signo al partido con tres puntos consecutivos de salida (1-3), aunque los vigentes campeones de la Superliga Masculina sumaron a la causa al argentino Nico Bruno, que empezó a acumular ataques en zona 4 y desde más de tres metros (7-8). La firmeza del brazo de Räsänen se erigió en la mayor certeza de los almerienses, que se aferraron a sus opciones en un final muy apretado en el Arena (21-21).

El finlandés no paró de ser un martillo pilón y puso en apuros al Guaguas, que no dudó en frenar el impulso del Unicaja Costa de Almería (22-23) con un tiempo muerto que hizo bueno Walla Souza con dos puntos consecutivos y Juantorena con el broche de la victoria (25-23)

- Ficha técnica:

3 – CV Guaguas: Nico Bruno (6), Ezequiel Pérez (líbero), Hélder Spencer (5), Osmany Juantorena (23), Walla Souza (14), Miguel Ángel de Amo (-), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (1), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (8) y Dobromir Dimitrov (-).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

0 – Unicaja Costa de Almería: Davit Khatchiperadze (-), Pakillo Fernández (líbero), Bernardo Westermann (1), Ángel Rodríguez (2), Jorge Fernández (3), Pepe Villalba (8), Fran Iribarne (8), Jesús Ríos (-), Aleix Tarrazo (-), Borja Ruiz (5), Mario García (1), Mikko Räsänen (18), José Joaquín Cañadas (-) y Alejandro Moya (líbero).

Entrenador: Israel Rodríguez.

Parciales: 27-25 (34 m.), 25-14 (24 m.) y 25-23 (30 m.).

Árbitros: Albert Elvira Cerdán y Javier Prieto.

Incidencias: tercer encuentro de cuartos de final de la Superliga Masculina disputado en el Gran Canaria Arena ante 800 espectadores.

EFE

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