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Hallan el cadáver del vecino de Aljaraque (Huelva) desaparecido en una zona de marisma

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Huelva, 18 abr (EFE).- El cuerpo sin vida de Manuel Valle, el vecino de 79 años del núcleo de Corrales, en Aljaraque (Huelva), que había desaparecido el pasado viernes 10 de abril, ha sido encontrado en la tarde de este sábado en una zona de marisma de la localidad.

El cadáver, según ha informado la Guardia Civil, ha sido avistado por un dron de Policía Local y llevado a la orilla por componentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de bomberos.

Desde allí se le ha dado traslado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia que determinará las causas de la muerte.

El dispositivo de búsqueda, organizado por la Guardia Civil en estos días, ha contado con una amplia participación de efectivos del Servicio Aèreo, Equipo Pegaso, Servicio Cinilogico, Servicio Marítimo y Seguridad Ciudadana para rastrear las zonas donde pudiera encontrarse el desaparecido.

A ellos se han sumado agentes de la Policía Local de Aljaraque e Isla Cristina, voluntarios de Protección Civil de varios municipios de la provincia y ciudadanos a título individual.

Desde la Guardia Civil se ha agradecido la colaboración y esfuerzo en estos días de búsqueda de todos los participantes y han trasladado sus condolencias a la familia. EFE

lra/fp

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