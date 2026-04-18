Hoy es noticia en España (22.30 horas)

CUMBRE DEMOCRACIA

Sánchez afirma que el tiempo de la derecha se acaba y en Barcelona empieza una nueva era

Presidentes progresistas plantean pasar a la acción y reformar la ONU para que funcione

Sánchez llama a los progresistas a defender la democracia y no resignarse

Lula pide al Consejo de Seguridad una reunión para parar la "locura de guerra" en Irán

Petro: La cumbre de Barcelona plantea "una alternativa en el mundo" y no es contra Trump

Ayuso dice que el socialismo se ha ido "de guateque" a los foros progresistas de Barcelona

ESPAÑA MÉXICO

Sheinbaum asegura que "nunca ha habido" crisis diplomática entre México y España

ESPAÑA VENEZUELA

Miles de personas reciben a María Corina Machado en Madrid al grito de "¡Presidenta!"

Machado certifica su desencuentro con Sánchez y confirma que coordina con Trump su vuelta

CUBA EEUU

España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba

ESPAÑA BRASIL

Ministros de Hacienda de España y Brasil impulsarán una mayor tributación para superricos

FORO PROGRESISTA

Cuerpo promueve junto a Mazzucato un Consejo Global para una Economía del Bien Común

Ribera: "Estoy cansada de guardar silencio, debemos levantarnos frente a las tecnológicas"

Aagesen llama a aprovechar que "ni un centímetro" de energías renovables pasa por Ormuz

GUERRA AGRICULTURA

Los agricultores prevén un 15 % menos de producción mundial ante la falta de fertilizantes

FUERZAS SEGURIDAD

Policías y guardias civiles piden en Madrid jubilaciones dignas y ser profesión de riesgo

TRABAJO INMIGRACIÓN

La regularización elevará empleo y recaudación, sin perjudicar a nativos, según expertos

GOBIERNO EXTREMADURA

Cuerpo avisa de que el pacto PP-Vox hará que "Extremadura esté más aislada"

Esteban: El PSOE podía haber apoyado la investidura de Guardiola para no dar poder a Vox

ESPAÑA MONARQUÍA

Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

PARTIDOS PP

El PP considera a Sánchez el "último populista que tiene que caer en Europa"

PARTIDOS VOX

Vox acusa a Sánchez de reunirse con "los peores narcodictadores" en la cumbre de Barcelona

ACCIDENTE ADAMUZ

Víctimas de Adamuz denuncian "abandono institucional" tres meses después del accidente

SANIDAD PÚBLICA

Tres marchas exigen inversiones que eviten "el desmantelamiento" de sanidad pública vasca

AGRESIÓN MENOR

Investigan una brutal agresión a un menor de 14 años en instituto de Fuengirola (Málaga)

SUCESOS VERTIDO

Investigan a 12 personas por el vertido de 167.000 toneladas de residuos de obra en Málaga

PREMIO JAÉN

El intérprete japonés Ayumu Ibaraki gana el 67º Premio Jaén de Piano

EL TIEMPO

El calor continúa el domingo y habrá tormentas y chubascos fuertes en el nordeste peninsular

EFE

ie/fp

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45