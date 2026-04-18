Hoy es noticia en España (22.30 horas)

CUMBRE DEMOCRACIA
Sánchez afirma que el tiempo de la derecha se acaba y en Barcelona empieza una nueva era
Presidentes progresistas plantean pasar a la acción y reformar la ONU para que funcione
Sánchez llama a los progresistas a defender la democracia y no resignarse
Lula pide al Consejo de Seguridad una reunión para parar la "locura de guerra" en Irán
Petro: La cumbre de Barcelona plantea "una alternativa en el mundo" y no es contra Trump
Ayuso dice que el socialismo se ha ido "de guateque" a los foros progresistas de Barcelona
ESPAÑA MÉXICO
Sheinbaum asegura que "nunca ha habido" crisis diplomática entre México y España
ESPAÑA VENEZUELA
Miles de personas reciben a María Corina Machado en Madrid al grito de "¡Presidenta!"
Machado certifica su desencuentro con Sánchez y confirma que coordina con Trump su vuelta
CUBA EEUU
España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba
ESPAÑA BRASIL
Ministros de Hacienda de España y Brasil impulsarán una mayor tributación para superricos
FORO PROGRESISTA
Cuerpo promueve junto a Mazzucato un Consejo Global para una Economía del Bien Común
Ribera: "Estoy cansada de guardar silencio, debemos levantarnos frente a las tecnológicas"
Aagesen llama a aprovechar que "ni un centímetro" de energías renovables pasa por Ormuz
GUERRA AGRICULTURA
Los agricultores prevén un 15 % menos de producción mundial ante la falta de fertilizantes
FUERZAS SEGURIDAD
Policías y guardias civiles piden en Madrid jubilaciones dignas y ser profesión de riesgo
TRABAJO INMIGRACIÓN
La regularización elevará empleo y recaudación, sin perjudicar a nativos, según expertos
GOBIERNO EXTREMADURA
Cuerpo avisa de que el pacto PP-Vox hará que "Extremadura esté más aislada"
Esteban: El PSOE podía haber apoyado la investidura de Guardiola para no dar poder a Vox
ESPAÑA MONARQUÍA
Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"
PARTIDOS PP
El PP considera a Sánchez el "último populista que tiene que caer en Europa"
PARTIDOS VOX
Vox acusa a Sánchez de reunirse con "los peores narcodictadores" en la cumbre de Barcelona
ACCIDENTE ADAMUZ
Víctimas de Adamuz denuncian "abandono institucional" tres meses después del accidente
SANIDAD PÚBLICA
Tres marchas exigen inversiones que eviten "el desmantelamiento" de sanidad pública vasca
AGRESIÓN MENOR
Investigan una brutal agresión a un menor de 14 años en instituto de Fuengirola (Málaga)
SUCESOS VERTIDO
Investigan a 12 personas por el vertido de 167.000 toneladas de residuos de obra en Málaga
PREMIO JAÉN
El intérprete japonés Ayumu Ibaraki gana el 67º Premio Jaén de Piano
EL TIEMPO
El calor continúa el domingo y habrá tormentas y chubascos fuertes en el nordeste peninsular
EFE
ie/fp
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