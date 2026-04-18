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Dos heridos graves y ocho leves al colisionar un autobús con un turismo en Gijón

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(Actualiza la NA6214 con más datos)

Oviedo, 18 abr (EFE).- Dos personas han resultado heridos de gravedad y otras ocho de levedad en un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados un turismo y un autobús de linea de la compañía Alsa cuando circulaban por la N-632, a la altura de El Infanzón, en el concejo de Gijón, informa la Guardia Civil y de la compañía de transportes Alsa.

Los dos heridos graves, que tuvieron que ser excarcelados por Bomberos de Gijón, viajaban en el turismo accidentado, cuyo conductor resultó también herido leve, mientras que entre los doce pasajeros del autobús, siete resultaron heridos y fueron trasladados al hospital mientras que los cinco restantes pudieron continuar el trayecto en un taxi facilitado por Alsa.

El accidente tuvo lugar a las 19:30 horas en el punto kilométrico 63,900 de la citada vía cuando un turismo colisionó con un autobús que realizaba el trayecto entre Villaviciosa y Gijón, que terminó volcado sobre la calzada, según la Guardia Civil.

Fuentes de Alsa han precisado que el vuelco del autobús se produjo cuando éste se encontró de frente con dos turismos que circulaban en la misma dirección, uno de los cuales, de color blanco, pudo esquivar, pero no el segundo, de color rojo, según el testimonio de la conductora y de algunos pasajeros.

Como consecuencia del accidente, con el autobús volcado de un lado en mitad de la calzada, la vía ha quedó cortada al tráfico.

Hasta la zona del siniestro se han trasladado ocho dpatrullas de la Guardia Civil, así como agentes de la Policía Local y servicios sanitarios.

La compañía se ha puesto a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad para la investigación, así como de los heridos y sus familias. EFE

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