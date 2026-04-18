74-78. El Casademont toma aire y complica aún más la situación del Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 18 abr (EFE).- El Dreamland Gran Canaria sigue sin conocer la victoria en estas últimas jornadas de competición y complica su situación dentro de la Liga ACB. Este sábado cedió ante el Casademont Zaragoza (74-78) en un partido clave para los dos equipos en su lucha por huir de la parte baja de la tabla.

Con este triunfo, los maños dan un paso hacia adelante hacia la salvación, mientras que MoraBanc Andorra y Gran Canaria, que perdieron hoy, siguen en zona peligrosa junto con Burgos y el colista Covirán Granada.

Este sábado al equipo de Nestor “Che” García le faltó todo: motivación y concentración y si a ello se le une la falta de acierto ofensivo y el descontrol en el rebote es difícil ganar.

Wright-Formen fue, sin duda, el jugador determinante del partido. Cuando el equipo maño lo estaba pasando mal, como sucedió entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo y al final del choque, el escolta dio luz con anotaciones importantes.

El inicio del partido fue muy dubitativo por parte de los dos equipos con muchos errores en los lanzamientos, pero sobre todo falta de confianza, principalmente en el Dreamland Gran Canaria.

La igualdad inicial cambió cuando Nico Brussino decidió tomar el liderazgo ofensivo buscando el ataque vertical y sacando faltas al rival. Del 10-9 se pasó al 18-11 tras un triple del alero argentino (min.9) que parecía que empezaba a despegar el cuadro local.

Tras un tiempo de Joan Plaza y la entrada de Wright-Foreman, el partido cambio de dueño. Siete puntos consecutivos de este jugador entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo se pasó a un marcador de 20-22, lo que volvió a llevar las dudas en el bando local.

Fallos en los lanzamientos exteriores, pérdida del control del rebote y dudas defensivas en los locales fueron aspectos determinantes para que el Casademont Zaragoza tomara el mando del choque y del marcador, alcanzado una ventaja de diez puntos (27-37) en el minuto 18.

Los cambios no hacían efectos en el Dreamland Gran Canaria y se llegó al descanso con un preocupante 30-39 para los intereses del equipo canario.

No hubo cambios significativos en el inicio del tercer cuarto. El Zaragoza mandaba en el marcador ante un Dreamland Gran Canaria que seguía con sus dudas e inestabilidad. Pese a todo, los visitantes tampoco estaban muy fino y eso hizo que el choque se mantuviera vivo (38-46, min.24).

El encuentro transcurriría con ventajas de los maños hasta los últimos instantes. Dos acciones fallidas de los aragoneses metieron de nuevo al Gran Canaria, con un triple de Robertson, un 2+1 de Brussino y dos tiros libres anotados por Pelos (62-64, min.34).

Los nervios llegaron a los dos bandos y aunque el Zaragoza volvió a tomar ventajas, los locales, liderados por Metu, se pusieron por delante a 1.16 segundos para finalizar (71-70). Foreman se encargó de poner las cosas en su lugar y dar el valioso triunfo a su equipo por 74-78.

Ficha técnica:

74 - Dreamland Gran Canaria (20+10+19+25). Albicy (3), Roberston (6), Brussino (16), Tobey (8), Metu (24) -inicial-, Wong (6), Alocén (3), Pelós (6), Kouth (2) y Samar (-).

78 - Casademont Zaragoza (18+21+18+21). Spissu (9), Yusta (9), Rodríguez (9), Robinson (6), Dubljevic (10) -inicial-, Wright-Foreman (18), Washinton (8), González (5), Koumedje (-), Traore (2) y Fernández (2)

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Martínez

Incidencias: Partido disputado en el Gran Canaria Arena ante unos cuatro mil espectadores. EFE

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