Paolo Galbiati: "El Asisa Joventut nos ha hecho muchos puntos en contraataque"

Badalona (Barcelona), 18 abr (EFE).- El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha remarcado que "el Asisa Joventut ha hecho muchos puntos en contraataque", como clave de la derrota de su equipo por 81-69 ante los catalanes.

El técnico italiano se mostró muy serio por las múltiples pérdidas del equipo. "Hemos perdido muchos balones que han generado muchos contraataques en el Joventut, y no hemos tenido el acierto de otros días", ha dicho.

"En la última jugada sabíamos que nos jugábamos el 'basket-average', pero otra vez hemos perdido un balón importante y ahí se ha acabado todo", ha añadido.

Por último, Galbiati ha hablado del desgaste del equipo tras la Euroliga. "Hemos tenido muy poco descanso, pero para nosotros es un honor jugar la Euroliga. Ahora podemos entrenar más, descansar y recuperar la forma de algunos jugadores", ha zanjado. EFE

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