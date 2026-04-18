Dani Miret: "Hemos reaccionado muy bien tras la eliminación europea"

Badalona (Barcelona), 18 abr (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado que "el equipo ha reaccionado muy bien ante el Kosner Baskonia tras la dura eliminación europea esta semana", con la victoria obtenida por sus jugadores el cuadro vasco por 81-69.

El técnico catalán se ha mostrado muy contento por la energía que el equipo ha dado en todo momento. "Era una jornada dura tras la semana dura que ha vivido el equipo. A nivel emocional ha sido muy difícil, ya que algunos jugadores vivieron una de sus peores derrotas en su carrera", ha dicho.

"Creo que hemos hecho un trabajo de vestuario increíble, y como equipo nos merecemos acabar bien la temporada. Somos los primeros que queremos transmitir ilusión y hoy hemos hecho un partidazo", ha añadido.

Por último, Miret ha hablado del gran nivel de Michael Ruzic. "Está a un nivel increíble, ha respondido a la perfección con las bajas importantes que tenemos. Ha mostrado mucha responsabilidad al ser el único cinco puro que tenemos disponible", ha finalizado. EFE

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