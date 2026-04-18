Espana agencias

Dani Miret: "Hemos reaccionado muy bien tras la eliminación europea"

Guardar

Badalona (Barcelona), 18 abr (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado que "el equipo ha reaccionado muy bien ante el Kosner Baskonia tras la dura eliminación europea esta semana", con la victoria obtenida por sus jugadores el cuadro vasco por 81-69.

El técnico catalán se ha mostrado muy contento por la energía que el equipo ha dado en todo momento. "Era una jornada dura tras la semana dura que ha vivido el equipo. A nivel emocional ha sido muy difícil, ya que algunos jugadores vivieron una de sus peores derrotas en su carrera", ha dicho.

"Creo que hemos hecho un trabajo de vestuario increíble, y como equipo nos merecemos acabar bien la temporada. Somos los primeros que queremos transmitir ilusión y hoy hemos hecho un partidazo", ha añadido.

Por último, Miret ha hablado del gran nivel de Michael Ruzic. "Está a un nivel increíble, ha respondido a la perfección con las bajas importantes que tenemos. Ha mostrado mucha responsabilidad al ser el único cinco puro que tenemos disponible", ha finalizado. EFE

jvs/apa

Últimas Noticias

Hoy es noticia en España (22.30 horas)

Infobae

Hallan el cadáver del vecino de Aljaraque (Huelva) desaparecido en una zona de marisma

Infobae

74-78. El Casademont toma aire y complica aún más la situación del Gran Canaria

Infobae

Ni Escribano ni Jiménez apuran una terciada y brava corrida de Victorino en Sevilla

Infobae

Dos heridos graves y ocho leves al colisionar un autobús con un turismo en Gijón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

ECONOMÍA

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Julián Álvarez ‘pica’ y vuelve a poner las tablas en el marcador

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Julián Álvarez ‘pica’ y vuelve a poner las tablas en el marcador

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu