Žan Tabak: "No me preguntéis sobre los árbitros porque si lo hacéis es por alguna cosa"

Andorra la Vella, 18 abr (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, criticó de manera indirecta la actuación arbitral después de la derrota de su equipo este sábado contra el UCAM Murcia.

"No me preguntéis por los árbitros porque si lo hacéis es por alguna cosa", señaló el técnico de Split. "Hablad vosotros de ellos. Han pitado faltas que no entiendo", destacó.

Tabak también fue crítico con sus jugadores: "Hemos tenido momentos de fallos básicos y concentración. Los fallos en los tiros libres han marcado la diferencia y aunque hemos hecho un gran esfuerzo, no se pueden cometer tantos errores contra el tercer clasificado" de la liga.

"Cometimos fallos ingenuos y así es muy difícil recuperar contra el UCAM Murcia. No sé cuantas veces anotaremos 100 puntos y para ganar necesitamos estar mejor atrás", insistió.

El técnico de Split, sin embargo, instó a mantener la alma pese a la difícil situación de su equipo: "Jugabámos contra el tercero y le plantamos cara. Necesitamos seguir peleando y yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. El equipo que se rinde y el primero que empiece a hacer locuras será el que bajará. Tenemos que mantener la calma y ser positivos". EFE

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