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Herido grave un niño de dos años tras ser atropellado por un coche en Madrid

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Madrid, 18 abr (EFE).- Un niño de dos años ha resultado herido grave tras ser atropellado por un coche en el distrito de Latina de Madrid, ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha ocurrido sobre las 19:30 horas en la calle José de Cadalso de la capital, donde por causas que se investigan el menor ha atravesado la calzada por un lugar no habilitado para peatones y ha sido arrollado por un turismo.

Efectivos de Samur-Protección Civil han estabilizado al niño, lo han intubado y lo han trasladado, con un traumatismo craneoencefálico severo, al hospital Niño Jesús.

La Policía Municipal ha realizado el atestado y ha escoltado el convoy hasta el hospital para garantizar un traslado estable. EFE

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