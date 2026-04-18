Oyarzabal da ventaja a la Real Sociedad al borde del descanso (1-2)

Sevilla, 18 abr (EFE).- Un penalti cometido por Juan Musso sobre Gonçalo Guedes y transformado por Mikel Oyarzabal devolvió la ventaja a la Real Sociedad (1-2) al borde del descanso de la final de la Copa del Rey Mapfre contra el Atlético de Madrid, que comenzó con el 0-1 de Ander Barrenetxea a los 14 segundos, nivelado en el minuto 18 por Ademola Lookman. EFE
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