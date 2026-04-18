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Garriga (Vox) afirma que Barcelona es este sábado "la capital de la izquierda criminal"

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que el PSOE ha convertido Barcelona este sábado en "la capital de la izquierda criminal", en referencia a la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

En declaraciones desde el exterior, ha criticado a mandatarios internacionales que han participado en estos encuentros, como la "narcopresidenta" de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, del que ha dicho que financió su campaña electoral con dinero del narcotráfico; y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusa de encarcelar a los contrarios a su gobierno.

"Hoy aquí en Barcelona, bajo el paraguas de la democracia y de la libertad, se reúnen los peores criminales, los peores narcodictadores y la mayor amenaza para la democracia en cualquier punto del mundo", ha dicho.

Por eso cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acoge a la peor calaña de la izquierda criminal", pero ha añadido que este sábado se va a ver como el pueblo español está por encima y muestra su apoyo a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado, que recibirá a las 17.30 la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Además, ha acusado al PP de aplaudir a Petro en el Congreso y entregarle las Llaves de Oro de Madrid, tal y como ahora hace la comunidad con Machado: "Hay que aclararse. O se está con la izquierda criminal o se está con la libertad de María Corina Machado. Y eso es lo que nosotros hoy exigimos aquí".

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