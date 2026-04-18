España

Macron confirma la muerte de un soldado francés en Líbano y acusa a Hezbolá

El Sargento Jefe Florian Montorio murió este viernes en el sur del país tras un ataque contra la misión de la ONU, donde hay 700 militares españoles

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Camión de la misión FINUL (Europa Press)
Camión de la misión FINUL (Europa Press)

Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en Líbano y ha acusado a Hezbolá. El Sargento Jefe Florian Montorio, integrante del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, falleció este viernes en el sur del país tras un ataque dirigido contra la misión de la ONU, FINUL, en la que hay desplegado 700 militares españoles. En el mismo incidente, tres militares franceses resultaron heridos y fueron evacuados.

Macron ha expresado sus condolencias y solidaridad con los afectados. “La Nación se inclina con respeto y transmite su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar desplegado por la paz en el Líbano”, ha afirmado en un mensaje en X. Las primeras investigaciones señalan a Hezbolá como responsable del ataque. Francia reclamó a las autoridades libanesas la detención inmediata de los autores y pidió que asuman sus responsabilidades ante la comunidad internacional y la FINUL.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "alentadores" los recientes acontecimientos, celebrando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y el anunciado en el Líbano.

Noticia en ampliación.

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