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Morante hará un quinto paseíllo en Sevilla el 27 de septiembre en la feria de San Miguel

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Sevilla, 18 abr (EFE).- Morante de la Puebla hará su quinto paseíllo de la temporada en Sevilla el próximo 27 de septiembre, después de que la empresa Lances de Futuro, gestora de la Real Maestranza, haya confirmado este sábado que el sevillano ha aceptado finalmente el ofrecimiento de torear en la feria de San Miguel.

El diestro cigarrero se reafirma todavía más como el gran pilar de la temporada taurina en la capital hispalense, donde reapareció el pasado Domingo de Resurrección, 5 de abril, después de una breve retirada de los ruedos, de apenas seis meses, desde que el pasado 12 de octubre decidiera por sorpresa cortarse la coleta tras un sonado triunfo en Madrid.

Meses después de aquella histórica tarde en Las Ventas saltaba la noticia de que Morante había reconsiderado su decisión e iba a volver a torear en 2026 bajo el 'paraguas' del nuevo empresario de la plaza de toros de Sevilla, José María Garzón, con el que cerró las primeras cuatro tardes (Resurrección, dos en abril y Corpus).

Y dejaba un hueco libre en la Feria de San Miguel por si el de la Puebla del Río consideraba ocuparlo, un guante que ha acabado por recoger el torero, que finalmente toreará el 27 de abril junto a Daniel Luque y Borja Jiménez para estoquear un encierro de Garcigrande.

La cita cobra un valor añadido después del resonante triunfo del pasado jueves en el que el diestro cigarrero culminó una de las actuaciones más apoteósicas que se recuerdan en la plaza de la Maestranza, a pesar de no lograr trofeo alguno.

Morante, que estaba anunciado junto a Juan Ortega y Víctor Hernández, culminó una aclamada labor global con capote, banderillas y muleta -solo faltó el refrendo de la espada- y fue sacado a hombros por la puerta de cuadrillas, después de que la autoridad impidiera su salida por la Puerta del Príncipe esgrimiendo los preceptos del reglamento taurino.

Morante ya había actuado el Domingo de Resurrección cuajando otra faena de alto nivel artístico que fue premiada con las dos orejas en un festejo que contó con la presencia del rey emérito, Juan Carlos I, que recibió a la terna a la finalización del espectáculo en la Casa de la Real Maestranza, de la fue hermano mayor.

A Morante aún le queda otro compromiso abrileño, el Lunes de Alumbrado, día 20 de abril, compartiendo cartel con Borja Jiménez y Tomás Rufo para lidiar un encierro de Hermanos García Jiménez.

Es el mismo hierro escogido para la corrida del Corpus, el día 4 de junio, una apuesta personal del empresario José María Garzón y del propio Morante, que alternará con los diestros sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado para completar una de las combinaciones que mayor expectación ha despertado en el abono de la temporada 2026 en el coso sevillano. EFE

arm-jlp/ram

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