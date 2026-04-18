Sergio Sánchez (Ademar): "La clave para remontar es que nunca dejamos de creer"

León, 18 abr (EFE).- El extremo izquierdo del Abanca Ademar Sergio Sánchez ha justificado la remontada ante el Sanicentro Guadalajara (34-31), tras ir siete goles abajo en la segunda mitad, a que en el equipo leonés "nunca se deja de creer", según declaró a EFE el internacional júnior.

Sánchez fue una de las claves, junto con el polaco Patryk Wasiak y el central, también leonés, Javier Miñambres, de poder enjugar la desventaja con seis goles y tan solo un lanzamiento errado.

"En la primera parte no estuvimos a nuestro nivel, al que se nos debe exigir y más ante nuestra afición, pero en la segunda nos pusimos el mono de trabajo y tuvimos que sudar sangre para levantar un partido que era fundamental para seguir estando en la pelea por Europa", aseguró.

El extremo leonés reconoce que el Ademar está "jugando con fuego, porque no siempre se va a poder remontar y por eso hay que salir más enchufados a los partidos, algo que no se está produciendo en la segunda vuelta y que hay que corregir, porque no siempre se va a conseguir el objetivo como por ejemplo pasó ante el Bidasoa".

Entre las causas de este mal inicio de los partidos como locales, Sánchez descarta el exceso de confianza "porque el equipo entrena y prepara lo mismo los partidos ante cualquier equipo, pero es cierto que los de la zona baja quizá tengan el plus de no tener nada que perder y más en una liga que es tan igualada".

Con respecto a la eliminatoria de Copa del Rey que les enfrentará el miércoles al Viveros Herol BM Nava en su pista, cree que no tendrá nada que ver lo sucedido hace unas semanas en liga con victoria ademarista "y seguro que tendrán la espinita clavada que querrán sacarse cuando además el premio de estar en la fase final es muy apetecible". EFE

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