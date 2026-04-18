Espana agencias

El Palau de la Música se suma a Sant Jordi con una visita a través de los sentidos

Guardar

Barcelona, 18 abr (EFE).- El Palau de la Música Catalana se suma a la celebración de Sant Jordi con dos propuestas para esa jornada, 'Essència Palau', una visita para descubrir el edificio modernista a través de los sentidos, y la edición de un nuevo volumen de 'Altres Veus', este año obra de los escritores Jordi Lara y Lluís Calvo.

Para el día 23, a las 11:00 y las 12:30 horas, se han programado dos visitas de la experiencia 'Essència Palau', con las que se plantea un recorrido "evocador", durante el que la vista, el tacto y, de manera "muy especial", el olfato "conducen al visitante a través de la historia, los recuerdos y las emociones que despierta el edificio" de Lluís Domènech i Muntaner.

Para hacerlo, Eurofragance ha creado una serie de fragancias con las que recrear la atmósfera que envolvía al público de principios del siglo XX, desde el olor de la "piedra cálida expuesta al sol hasta la frescura de un ramo de jazmines o el ambiente de una sala de conciertos llena", según ha informado la institución barcelonesa.

La visita busca poner en relieve el simbolismo naturalista de la arquitectura modernista y sus perfumes con el protagonismo de las más de dos mil flores repartidas por el Palau, en vitrales, mosaicos, esgrafiados y esculturas.

Coincidiendo con la diada de Sant Jordi, el Palau también presenta una nueva publicación de la colección 'Altres Veus al Palau', una serie que recoge textos escritos por los poetas y escritores invitados de las sucesivas temporadas, de diferentes géneros literarios, desde la narrativa y la poesía, al ensayo, y que se podrá adquirir a partir del día 23 en la tienda que hay en el edificio.

El opúsculo de este año incluye 'Pare Bach', de Jordi Lara, y 'Estendard' y 'Pessebre de tot l'any', de Lluís Calvo, ambos escritores invitados de la temporada 2023-2024.

En 'Pare Bach', Jordi Lara arma un monólogo poético "intenso y evocador" en el que Carl Philipp Emanuel Bach se dirige a su padre, Johann Sebastian Bach, en un diálogo íntimo que "trasciende la figura del genio musical para explorar la relación entre padre e hijo, el peso del legado y la fragilidad humana ante la grandeza artística".

'Estendard' y 'Pessebre de tot l'any', de Lluís Calvo, son dos piezas poéticas que dialogan "entre la tensión y la esperanza".

La primera de las obras presenta una mirada "combativa y simbólica sobre el mundo contemporáneo, con referencias al conflicto, la rebeldía y la búsqueda de sentido", mientras que 'Pessebre de tot l'any' introduce una "dimensión más íntima y espiritual, en la que la cotidianidad se transforma en una metáfora de la fragilidad humana y la posibilidad de redención". EFE

Últimas Noticias

Javier Cámara: Me da envidia que en Inglaterra todos se sepan 'Hamlet' de memoria

Infobae

Morante hará un quinto paseíllo en Sevilla el 27 de septiembre en la feria de San Miguel

Infobae

Sergio Sánchez (Ademar): "La clave para remontar es que nunca dejamos de creer"

Infobae

La Legión ‘revoluciona’ Melilla con una Carrera Africana récord de participación y turismo

Infobae

Bulega prolonga su dominio en Assen por delante de Lecuona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

ECONOMÍA

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

DEPORTES

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”