Espana agencias

Tellado exige en Ibiza la dimisión de Armengol tras el escándalo "descomunal" del caso Koldo

Guardar
Imagen Y7NTLR6RLZATBIQXN3OWTF7NFA

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado en Ibiza que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debe dimitir "porque no puede seguir un día más" tras el escándalo "descomunal" del caso Koldo.

En relación al informe de la UCO que relaciona a Armengol con Koldo García, Tellado ha asegurado que es "una indignidad que se suma al secuestro al que tiene sometido al Congreso, bloqueando leyes del PP que no le gustan a Sánchez".

También ha acusado a la socialista de "mentir a los españoles" y ha sugerido que es posible que un día el coche oficial del Congreso la lleve a los juzgados.

JOSÉ VICENTE MARÍ, REELEGIDO LÍDER DEL PP IBICENCO

Tellado ha participado este sábado en el V Congreso Insular del PP de Ibiza, donde José Vicente Marí Bosó ha sido reelegido como presidente de la formación con el 100% de los votos de la militancia.

El secretario nacional ha afirmado que, con el liderazgo de José Vicente Marí Bosó, "Ibiza seguirá dando al PP los mejores resultados de Baleares".

En relación a temas como el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, Tellado ha asegurado que es una "irresponsabilidad histórica", que está tensionando servicios y supone poner "una alfombra roja a la ilegalidad".

El 'popular', además, ha cargado contra el 'sanchismo' y su Gobierno instalado en el daño permanente, según ha lamentado.

La presidenta del PP balear y presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que "unidad" es una garantía para cualquier partido, destacando que es lo que ha conseguido Marí Bosó en el PP de Ibiza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Plaza: “El trabajo colectivo ha sido clave entre tanta ansiedad”

Infobae

Hoy es noticia en España (22.30 horas)

Infobae

Hallan el cadáver del vecino de Aljaraque (Huelva) desaparecido en una zona de marisma

Infobae

74-78. El Casademont toma aire y complica aún más la situación del Gran Canaria

Infobae

Ni Escribano ni Jiménez apuran una terciada y brava corrida de Victorino en Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

ECONOMÍA

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Julián Álvarez ‘pica’ y pone las tablas en el marcador para irnos a la prórroga

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Julián Álvarez ‘pica’ y pone las tablas en el marcador para irnos a la prórroga

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu