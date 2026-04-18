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Plaza: “El trabajo colectivo ha sido clave entre tanta ansiedad”

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Las Palmas de Gran Canaria, 18 abr (EFE).- El técnico del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, aseveró que la clave del triunfo de su equipo ante el Dreamland Gran Canaria (74-78) ha sido “la pluralidad en el juego” y el “trabajo colectivo” de la plantilla maña, en un encuentro en el que “hay una ansiedad que atenazaba y que no te permite sacar nuestro mejor estilo”.

A su juicio, “somos más hormiguitas que vamos remando poco a poco, intentando ganar más por ser un grupo. Enfrente teníamos a un gran jugador como Metu, pero hemos sido capaces de frenar a sus dos anotadores principales, Wong y Robertson, además de reducir posiblemente la aportación de Brussino”.

En cualquier caso, Plaza insistió en que “no es momento aún de abrir ninguna botella. En este partido se vio que había una ansiedad que te atenaza y tanto el Gran Canaria como nosotros no hemos sacado nuestro mejor juego. Pero al final hemos sabido jugar con suficiente seriedad y la actitud para lograr el objetivo”. EFE

dhr/arh

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