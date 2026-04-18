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División de opiniones con el himno de España

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Sevilla, 18 abr (EFE).- El himno de España sonó este sábado en La Cartuja en la final de la Copa del Rey entre división de opiniones de los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que recibieron con similar intensidad de ovaciones y pitos al rey Felipe VI entre los sonidos de una atronadora megafonía.

Antes de la llegada del monarca, los cánticos de 'Viva España' fueron replicados con pitos desde las gradas blanquiazules, aunque en ese momento la megafonía salió al quite por vez primera.

La grada atlética está ocupada por una gigantesca bandera de España y la realista, por la imagen del fallecido Aitor Zabaleta, asesinado en los aledaños del estadio Vicente Calderón de Madrid en una reyerta por ultras atléticos, bajo una ikurriña.

El rey accedió al palco poco después de la salida de los jugadores de ambos equipo al césped, lo que se tradujo en una atronadora ovación general confundida con los pitos y el sonido de la megafonía.

EFE

cb/ism

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