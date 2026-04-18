Cae en Palma una red que blanqueó unos 10 millones de una macroestafa con criptomonedas

Palma, 18 abr (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una red acusada de blanquear unos 10 millones de euros procedentes de una macroestafa internacional con criptomonedas, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas y se han embargado bienes en España y Suecia valorados en unos 15 millones.

La investigación, iniciada hace más de dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales en Baleares, en el marco de la denominada operación 'Acantilado', ha contado con la colaboración del FBI estadounidense, la policía sueca y la alemana, lo que ha permitido rastrear el dinero a través de países como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Georgia o Suecia.

Como ha detallado la Policía, el entramado utilizó una red de sociedades pantalla con sede en Palma para canalizar más de 10 millones de euros procedentes de una estafa piramidal global, en la que se ocultaban su origen ilícito y se destinaban a inversiones inmobiliarias y negocios hosteleros en la isla.

Entre las operaciones realizadas figura la adquisición de una vivienda en el paseo marítimo de Palma y la compra y la rehabilitación de varios inmuebles en zonas como El Terreno, Es Portixol o el casco histórico de la ciudad, así como locales de restauración.

Estos activos llegaron a ser vendidos, mientras otros proyectos quedaron en desarrollo y también han sido intervenidos por las autoridades.

La trama se remonta a 2015, cuando el principal investigado, residente entonces en Oriente Medio, buscó introducir en España fondos de origen ilícito mediante terceros que figuraban como inversores.

Para ello, contó con la colaboración de empresarios y de un asesor que habría diseñado la estructura societaria para ocultar la procedencia del dinero.

El supuesto cabecilla del fraude fue detenido posteriormente en el sudeste asiático, extraditado a Estados Unidos y condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable.

Según los investigadores, algunos de los implicados en Palma habrían intentado repartirse los beneficios tras el colapso de la estafa.

En los últimos días, los agentes practicaron registros y detuvieron a tres empresarios, un contable y un asesor vinculados a la red como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales.

Además del embargo de varios inmuebles relacionados con la trama, el cuerpo policial ha intervenido un barco, un vehículo de alta gama y diversas cuentas bancarias con importantes cantidades de dinero.

La investigación continúa abierta con el fin de esclarecer el alcance total de la trama. EFE