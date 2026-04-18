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La pelea por el ascenso directo reúne a dos andaluces

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Almería/Málaga, 18 abr (EFE).- El Málaga, cuarto con 60 puntos en la clasificación, viaja a Almería para medirse a un rival, tercero con 61, en un duelo andaluz por el ascenso directo, donde los visitantes buscarán el séptimo triunfo a domicilio y los locales mantener la fortaleza en su estadio.

El equipo malagueño venció por última vez como visitante hace un mes en el partido ante el Cádiz (0-3) en la jornada trigésima primera, ya que las dos siguientes salidas frente al Andorra (3-3) y Deportivo (1-1) acabaron en igualada.

El Málaga lleva sin perder dos meses, la última vez fue contra la Real Sociedad B (2-1) a mediados de pasado febrero y acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota.

El este encuentro regional va a ser fundamental cuando restan siete jornadas para que concluya LaLiga Hypermotion y después de que el Málaga venciera a Las Palmas (2-0) y el Almería cayera goleado en su visita a Santander ante el Racing (5-1).

El técnico malaguista, Juan Francisco Funes, tendrá la ausencia del centrocampista Juanpe Jiménez, lesionado ante Las Palmas, y continúan su proceso de recuperación el mediocentro Dani Lorenzo y el extremo David Larrubia, aunque recupera al centrocampista Izan Merino, que cumplió ante el equipo canario un partido de sanción y será el sustituto de Juanpe.

El Almería, por su parte, afronta una nueva jornada en el UD Almería Stadium con el objetivo de consolidar su rendimiento como local. El conjunto rojiblanco acumula seis victorias consecutivas en casa, una dinámica que le ha permitido mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El cuerpo técnico ha incidido durante la semana en corregir desajustes y recuperar la consistencia mostrada en anteriores encuentros como local, donde el Almería ha ofrecido una versión más fiable y competitiva.

En el centro del campo, el entrenador del equipo, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', cuenta con la baja de Dion Lopy que obliga a reajustar la estructura del equipo. Las alternativas pasan por reorganizar el doble pivote para mantener el equilibrio entre defensa y ataque, una de las claves del rendimiento del conjunto rojiblanco durante la temporada.

En el plano ofensivo, el equipo cuenta con la recuperación de Leo Baptistao y mantiene disponibles a jugadores como Sergio Arribas, Adrián Embarba o Miguel de la Fuente.

- Alineaciones probables:

Almería: Andrés Fernández; Luna, Nelson Monte, Bonini, Muñoz; Dzodic, Horta; Baptistao, Arribas, Embarba; y De la Fuente.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Aaron Ochoa, Dotor, Izan Merino, Joaquín; Niño y Chupete.

Árbitro: Jon Ander González (Comité Vasco)

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 21.00. EFE

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jmt-jrl/agr/jap

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