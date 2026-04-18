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La resaca europea del Valencia Basket, a prueba en Girona

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Girona/Valencia, 18 abr (EFE).- El Bàsquet Girona, décimo en la Liga Endesa (12-14), tratará de sorprender este domingo en Fontajau (19.00 CET) al Valencia Basket, que es segundo (20-6), ha ganado nueve de los últimos diez partidos entre todas las competiciones y llegará 48 horas después de festejar una segunda posición histórica en la fase regular de la Euroliga.

El equipo presidido por Marc Gasol está a tres triunfos del 'playoff' y a cinco del descenso a falta de ocho jornadas; mientras que el conjunto entrenado por Pedro Martínez, que ha visto como el Real Madrid se alejaba a cuatro triunfos de distancia en el liderato, se centra en afianzar su condición de cabeza de serie, pues sólo cuenta con dos victorias de distancia sobre el Barça, quinto.

El Girona suma tres derrotas en las últimas cinco jornadas, pero han sido contra el campeón de la Copa del Rey, el Baskonia (94-81, con un parcial de 25-14 en el último cuarto), contra el líder, el Real Madrid (93-95, con una última jugada para empatar o ganar), y contra La Laguna Tenerife (97-94, con un último balón para forzar la prórroga).

Sí ganó contra el MoraBanc Andorra (82-75) y el Coviran Granada (84-91) para sellar la permanencia de manera virtual, como también ha vencido el cuadro valenciano en las últimas cuatro jornadas al Coviran Granada (107-91), el Recoletas Salud San Pablo Burgos (74-79), el Río Breogán (105-88) y el Unicaja (89-96).

Aunque la hemeroteca muestra un balance de dos victorias y cinco derrotas para el Bàsquet Girona en los precedentes frente al Valencia Basket, sorprender al equipo 'taronja' permitiría a los de Moncho Fernández igualar el techo de victorias del club en la ACB (13).

El Girona se enfrentará después al Dreamland Gran Canaria (16º) y al Casademont Zaragoza (14º) ya habrá jugado contra seis de los ocho primeros. Este curso sólo ha perdido tres partidos con equipos fuera del top8: uno sin contar las tres primeras jornadas.

Fernández afronta su partido número 50 con el Girona con las bajas del escolta Maxi Fjellerup, para toda la campaña, y el interior Juan Fernández, en el tramo final de su recuperación, y con la incógnita del ala-pívot Nikola Maric, con dolores en la espalda.

Por su parte, el Valencia Basket llegará a la cita con la moral por las nubes, pero más cansado, tras ganar el viernes al Dubái Basketball (85-95) y terminar la fase regular de la Euroliga en segunda posición, una clasificación histórica que terminó con Pedro Martínez 'duchado' por sus jugadores en el vestuario para festejarlo.

Mantener la concentración y la exigencia física que caracteriza su estilo de juego será un reto para el equipo valenciano, que arrastra la baja por lesión del alero Xabi López-Arostegui y tendrá a su disposición en principio a los mismos 14 jugadores que desplazó a Bosnia y Herzegovina, por lo que deberá hacer dos descartes, que en ese encuentro europeo fueron De Larrea y Yankuba Sima. EFE

asm-xsf/nhp-cta/cmm

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