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Adelante Andalucía quiere presentarse a las generales en las ocho provincias andaluzas

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Sevilla, 18 abr (EFE).- Adelante Andalucía quiere presentarse a las próximas elecciones generales para tratar de tener representación en el Congreso de los Diputados, según han confirmado a EFE fuentes de la formación andalucista de izquierdas.

El partido que lidera José Ignacio García, sin embargo, no tiene claro los detalles de esas listas, cuestión que quieren debatir en el seno de la organización una vez que pasen las elecciones andaluzas, convocadas para el próximo 17 de mayo, y cuando toquen las generales, que no tienen fecha definida aún pero que, de completarse la legislatura, serían en 2027.

 Para esa cita electoral, por el momento los partidos a la izquierda del PSOE están en pleno proceso de confluencia en una nueva organización que dé relevo a Sumar y donde estarían tanto Movimiento Sumar como Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes.

De esta alianza de izquierdas se sabe que tendrá nuevo nombre y dejará atrás Sumar como marca política y también contará con un nuevo líder al frente toda vez que Yolanda Díaz no encabezará, como en 2023, las papeletas de la formación. Podemos, por su parte, alienta un posible tándem entre Irene Motero y Gabriel Rufián.

Antes del salto nacional, Adelante Andalucía tiene por delante los comicios andaluces, donde por primera vez concurren sin Teresa Rodríguez como líder, algo que desde la organización reconocen a EFE, es "un desafío" que afrontan, eso sí, con unas encuestas que les pronostican mejora con respecto a sus resultados en las elecciones regionales de 2022.

Adelante, en ese año, consiguió dos escaños que ahora aspiran a elevar a cinco para poder tener grupo propio en el Parlamento de Andalucía, ya que en la legislatura recién terminada estaban en el grupo mixto que, por otro lado, solo integraban ellos.

La formación de izquierdas mantiene, tanto para las andaluzas como para las generales, su aspiración de concurrir con marca propia y en solitario, algo que, sin embargo, se tambaleó en 2023 cuando, reconocen fuentes internas del partido, debatieron sobre su posible integración en la confluencia Sumar.

Para las andaluzas, Adelante Andalucía tiene como ejes de su campaña los servicios públicos, elemento en el que coincide con Por Andalucía y el PSOE-A, así como los guiños andalucistas. El último lo presentó este pasado viernes y supondría la bonificación del 50 % de los billetes de tren y autobús de los andaluces que quieran volver a la comunidad por ocio o vacaciones al estilo de lo que ocurre con quienes están empadronados en las Islas Canarias o en las Baleares.

El acceso a la vivienda es otro de los ejes en los que se mueve la formación de izquierdas en esta campaña electoral con propuestas que pasan por la expropiación de casas a los grandes tenedores para ponerlas a disposición de quienes las necesitan.

La vivienda, junto con la sanidad, son los dos temas que más preocupan a los andaluces según la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), organismo demoscópico que depende de la Junta de Andalucía. EFE

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