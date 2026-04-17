Jódar fulmina a Norrie y jugará en Barcelona su primera semifinal de un ATP 500

Barcelona, 17 abr (EFE).- El español Rafa Jódar, número 55 de la clasificación mundial, jugará en el Trofeo Conde de Godó su primera semifinal en un ATP 500, tras fulminar este viernes al británico Cameron Norrie (24) por 6-3 y 6-2 en una hora y nueve minutos de partido.

Jódar se medirá en la penúltima ronda al francés Arthur Fils, 30 de la clasificación ATP y verdugo este viernes en cuartos de final del italiano Lorenzo Musetti, novena raqueta mundial y tercer favorito.

EFE

gmh/ism

(foto)