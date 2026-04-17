Sábado, 18 de abril de 2026

Madrid, 17 abr (EFE).-

CUMBRE PROGRESISTAS.- Barcelona - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne en Barcelona a líderes progresistas de todo el mundo, en una cita a la que asistirán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro.

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CUMBRE DEMOCRACIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a líderes progresistas de varios países en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia Fira de Barcelona.

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ESPAÑA VENEZUELA.- Madrid.- Rueda de prensa de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

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ESPAÑA VENEZUELA.- Madrid - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. A su término se reúne con miembros de la comunidad venezolana.

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LITERATURA JUVENIL.- Madrid - El escritor superventas Blue Jeans publica su último libro 'Los 15 de Fosbury' (Planeta), un thriller juvenil que "le debía al mundo del deporte", dice en una entrevista con EFE en la que reflexiona sobre su trayectoria de éxitos, en la que reconoce hacer "malabares" para que sus libros sigan enganchando a la generación con la que empezó en 2009 y a los actuales adolescentes.

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REY JUAN CARLOS.- El rey Juan Carlos I tiene previsto participar en la segunda serie de la Liga Nacional de la clase 6M tras haberse perdido la primera, en marzo. Previsiblemente, llegará al puerto hacia las 11 horas.

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DELEGACIÓN GOBIERNO CASTILLA-LA MANCHA.- Toledo.- El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, analiza en una entrevista con la Agencia EFE la actualidad política nacional y regional con motivo de los cien días de su nombramiento.

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PESCA CAMPANU.- Oviedo.- Cientos de pescadores salen este sábado en busca del preciado 'campanu', el primer salmón en ser capturado cada año en los ríos asturianos, y que el pasado año alcanzó un precio de 10.100 euros en la tradicional subasta.

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PESCA SOSTENIBLE.- Madrid.- El biólogo Daniel Pauly, referencia mundial en investigación marina, analiza en una entrevista con Efeagro el impacto en la pesca de la guerra de Irán, de la reforma que prepara la UE y de las políticas del presidente de EE. UU., Donald Trump.

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CÓMIC SUPERMAN.- Granada.- El Día de Superman conmemora cada 18 de abril la fecha de publicación, en 1938, del cómic en el que apareció por primera vez este superhéroe, hoy icono cultural, al que han dado vida, entre otros, el dibujante español Jorge Jiménez, que evoca la figura y los valores del 'Hombre de acero' en una entrevista con EFE.

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MOHAMED EL MORABET.- Sevilla.- El escritor marroquí afincado en España Mohamed El Morabet cuenta en su última novela, ‘Ecos en la nieve’, la historia de una mujer que se recluye en una cabaña para dar a luz, con un trasfondo en el que denuncia, según explica en una entrevista con EFE, la discriminación y la violencia hacia la mujer “en cualquier lugar del mundo”.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO.- Madrid - El escritor H.P. Lovecraft (1890-1937), uno de los grandes referentes de la literatura fantástica y de terror, regresa al mundo de los videojuegos para recuperar su mitología de dioses antiguos y tenebrosos como 'Cthulhu' en una aventura gráfica de acción e investigación en las profundidades del océano que sirve de homenaje al padre del "horror cósmico".

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PREMIOS POP EYE.- La Línea de la Concepción (Cádiz).- Jeanette, Olga Pericet, Tomasito y Paco Clavel, entre otros nombres, son reconocidos en la XVIII edición de los premios Pop Eye que se entregan en una gala que se celebra en el Palacio de Congresos de La Línea de La Concepción (Cádiz)

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FÚTBOL FINAL COPA DEL REY MAPFRE.- Sevilla.- Ambiente en Sevilla en la celebración de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

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FÚTBOL FINAL COPA DEL REY MAPFRE.- Sevilla.- Rueda de prensa de los entrenadores del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad tras el encuentro de Copa del Rey.

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FÚTBOL ATLÉTICO DE MADRID.- Madrid.- Los aficionados del Atlético de Madrid ven la final de la Copa del Rey en pantalla grande en el Metropolitano.

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FÚTBOL REAL SOCIEDAD.- San Sebastián.- Los aficionados de la Real Sociedad ven la final de la Copa del Rey en pantallas instaladas en San Sebastián.

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