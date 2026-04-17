Un día sin móvil: familias del País Vasco se suman al reto este sábado para recuperar el tiempo compartido

Numerosas familias del País Vasco pasarán varias horas sin teléfono móvil este sábado. (Europa Press)

Numerosas familias del País Vasco pasarán varias horas sin teléfono móvil este sábado. Esto se debe al Día sin Móvil en Familia, una iniciativa del Gobierno Vasco que propone una desconexión digital voluntaria para fomentar la convivencia y el tiempo compartido sin pantallas.

La jornada se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas en espacios habilitados en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, donde las familias podrán depositar sus dispositivos en bolsas custodiadas durante el tiempo que decidan permanecer desconectadas. En el caso de San Sebastián, la actividad ha sido aplazada a mayo debido a la coincidencia con la final de la Copa del Rey.

El objetivo de la iniciativa es promover un uso más consciente y equilibrado de la tecnología y reforzar las relaciones familiares, según el gobierno. Bajo el lema “Pon el móvil en pausa. Un día, un gesto. Ahora escucha, mira, siente, la vida se acerca”. La campaña plantea una pausa temporal en el uso del teléfono para recuperar la conversación, el juego y la interacción directa.

Una infancia hiperconectada

La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por el impacto del uso de la tecnología en menores y adolescentes. Según datos del informe “Infancia, adolescencia y bienestar digital”, uno de cada diez jóvenes de entre 11 y 17 años se considera excesivamente dependiente del móvil, mientras que su presencia en las aulas sigue siendo habitual: pese a las restricciones, el 44% lo lleva al centro educativo y uno de cada tres lo consulta durante las clases.

Actualmente se vive en una generación “hiperconectada”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el informe La tecnología y los derechos de la infancia, de UNICEF, retrata a una generación “hiperconectada”, en la que el 92,5% de los adolescentes participa en redes sociales y el primer contacto con el móvil se sitúa en torno a los 10 años. A los 12, tres de cada cuatro menores ya dispone de dispositivo propio, mientras que en la Educación Secundaria Obligatoria el porcentaje supera el 90%.

En este contexto, UNICEF advierte de que la exposición temprana y sin acompañamiento puede derivar en problemas de salud mental, como ansiedad o fatiga emocional, además de aumentar la exposición a riesgos como el ciberacoso o el acceso a contenidos inapropiados. El uso intensivo también es significativo: casi un 9% de los menores dedica más de cinco horas diarias a redes sociales entre semana, una cifra que se incrementa durante el fin de semana.

El problema, sin embargo, no se limita a los menores. Los distintos estudios coinciden en señalar que muchos adultos también presentan dificultades para desconectar del móvil, lo que repercute directamente en la convivencia familiar y en la calidad del tiempo compartido.

En este sentido, la propuesta del Día sin Móvil busca también implicar a madres y padres en la adopción de hábitos digitales más saludables, promoviendo la creación de acuerdos familiares sobre el uso de la tecnología y fomentando un uso más consciente y equilibrado de los dispositivos en el hogar.

La propuesta busca implicar a madres y padres en la adopción de hábitos digitales más saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pausa voluntaria

La iniciativa, organizada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, se enmarca en el V Plan interinstitucional de apoyo a las familias, la infancia y la adolescencia del País Vasco (2025-2030), que promueve entornos familiares saludables y un uso equilibrado de la tecnología.

Durante la jornada, las familias podrán firmar un “Compromiso Familiar”, un documento voluntario para establecer normas de uso del móvil en casa, priorizar el tiempo en familia y fomentar actividades sin pantallas. Asimismo, las personas participantes recibirán una bolsa reutilizable y una caja para teléfonos móviles, con el objetivo de poder replicar la experiencia de desconexión en el hogar.