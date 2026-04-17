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La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

El abogado Gregorio Dalbón representa a la International Human Rights Foundation con su ponencia sobre los nuevos mecanismos de poder

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Gregorio Dalbón junto a las participantes de la mesa redonda celebrada en la Universidad de Valencia
Gregorio Dalbón junto a las participantes de la mesa redonda celebrada en la Universidad de Valencia. (Imagen cedida)

La International Human Rights Foundation (IHRF) desarrolla esta semana en España una agenda centrada en la divulgación sobre derechos humanos, democracia y el fenómeno del denominado “lawfare”, entendido como la articulación de mecanismos judiciales, mediáticos y políticos en contextos de disputa de poder.

El abogado argentino Gregorio Dalbón participa en representación de la organización en distintos encuentros celebrados en Valencia y Barcelona, donde se reúnen dirigentes políticos, académicos, juristas y activistas de diversos países para debatir sobre el funcionamiento de las democracias contemporáneas, los sistemas de justicia y las garantías institucionales en un contexto de creciente tensión política global.

Su participación se enmarca en su trayectoria de más de 37 años en el ámbito jurídico y de los derechos humanos, así como en su experiencia en casos de alto impacto institucional en América Latina, incluyendo procedimientos judiciales en los que, según sostiene, se han reconocido agravantes vinculados al racismo.

Violencia política contra las mujeres

Su primera parada en España tuvo lugar en Valencia, en una mesa redonda celebrada en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, titulada “No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista”.

El abogado Gregorio Dalbón en la mesa redonde de la Universidad de Valencia. (Imagen cedida)
El abogado Gregorio Dalbón en la mesa redonde de la Universidad de Valencia. (Imagen cedida)

En el encuentro intervinieron la primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva; la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego; la eurodiputada española Irene Montero; y la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra, junto al propio Dalbón, en un debate centrado en derechos humanos y violencia política.

Como anécdota del encuentro, el abogado ha relatado a Infobae que, durante la jornada, se vivió una situación particular debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad, cuando una asistente sufrió un golpe de calor. “Por suerte se resolvió bien y la jornada continuó con normalidad”, ha señalado.

Ponencia sobre el “lawfare” en Barcelona

Tras esta primera actividad en Valencia, Dalbón se ha trasladado a Barcelona, donde esta mañana ha impartido una ponencia en la Universidad de Barcelona bajo el título “Derechos humanos: el lawfare como nuevo golpe de Estado”.

En su intervención, el jurista ha desarrollado una lectura histórica del fenómeno, enmarcándolo en un recorrido por América Latina con referencias a las dictaduras militares de la década de 1970 y al Plan Cóndor. Según ha explicado, este sistema articuló la coordinación entre regímenes militares de la región con el objetivo de sostener determinados modelos políticos y económicos mediante la interrupción de gobiernos democráticos.

Gregorio Dalbón a su llegada a la Global Progressive Mobilisation en Barcelona. (Imagen cedida)
Gregorio Dalbón a su llegada a la Global Progressive Mobilisation en Barcelona. (Imagen cedida)

Asimismo, ha hecho referencia a la política de desapariciones forzadas durante ese período y al trabajo de organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, creado en Argentina para la identificación de personas desaparecidas.

A partir de ese marco histórico, Dalbón ha sostenido que el “lawfare” representa una evolución de esos mecanismos, en los que los conflictos políticos ya no se dirimen mediante intervenciones militares, sino a través de la articulación de actores judiciales, mediáticos y políticos. “En los años 70 las democracias eran interrumpidas por dictaduras militares, mientras que hoy ese esquema ha mutado”, ha afirmado.

En ese sentido, ha sostenido que “las dictaduras ya no necesitan tanques. Los dictadores son reemplazados por actores políticos que operan desde otros lugares de poder”, un fenómeno que, según ha señalado, se ha extendido desde América Latina hacia Europa.

“Fue una experiencia muy fuerte poder dar esa ponencia en una universidad con tanta historia”, ha subrayado el abogado argentino tras su intervención en la Universidad de Barcelona, fundada en 1450 y considerada una de las instituciones académicas más antiguas de España.

Gregorio Dalbón a su llegada a la Global Progressive Mobilisation en Barcelona. (Imagen cedida)
Gregorio Dalbón a su llegada a la Global Progressive Mobilisation en Barcelona. (Imagen cedida)

Visita al Global Progressive Mobilisation

Finalizada esta actividad académica, Dalbón se ha incorporado a la Global Progressive Mobilisation, que se celebra los días 17 y 18 de abril en Barcelona. Este foro internacional reúne a dirigentes políticos, académicos y activistas para debatir sobre democracia, paz y justicia en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y cuestionamientos sobre el funcionamiento de las democracias contemporáneas y la estabilidad institucional a nivel internacional.

Según ha explicado, está previsto que esta noche asista a una actividad en la que participará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras que mañana formará parte del acto de cierre de la cumbre, en el que participarán líderes políticos como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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