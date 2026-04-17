El Gobierno recurrirá a los tribunales las leyes del PP y Vox en Extremadura que recorten libertades: “El pacto traiciona la historia de la propia autonomía. Es una tierra de migrantes”

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (not pictured) attend a press conference during the summit between Spain and Brazil in Barcelona, Spain, April 17, 2026. REUTERS/Nacho Doce

El Gobierno ha anunciado que llevará a los tribunales las medidas pactadas en el acuerdo del PP y Vox en Extremadura que vulneran los derechos de los extremeños. “Cuestiona derechos de ciudadanía y traiciona la historia de la propia Extremadura, que es una tierra de migrantes”, ha dicho el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una comparecencia de prensa junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Barcelona.

La noticia llega un día después de conocerse que la investidura de la popular María Guardiola será factible gracias al pacto por el que Vox ha logrado hacerse con la vicepresidencia, a cargo del portavoz Óscar Fernández, quien también ostentará la cartera de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. De la ultraderecha también será la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

En el acuerdo de 61 puntos y más de 70 medidas, Sánchez ha tachado de “traición” a la historia de la comunidad autónoma. “Yo entiendo y además me parece absolutamente razonable que un gobierno autonómico quiera que su gente viva en Extremadura, pero para eso tendrás que crear condiciones y oportunidades”, ha afirmado.

El PP y Vox cierran un pacto de gobierno en Extremadura y Guardiola será investida presidenta. (EUROPA PRESS)

El presidente ha ido más allá al analizar el contenido del pacto, que “recorta las oportunidades presentes y futuras para los extremeños”. En particular, ha criticado la oposición a las energías renovables incluida en el documento: “Lo que hacen es frenar el desarrollo de una fuente de energía que ahorra dinero a las industrias y a los hogares”, ha señalado, en alusión a un contexto internacional marcado por el encarecimiento del gas y la electricidad.

Recurrirá “con toda la fuerza del Estado de derecho”

Sánchez también ha cargado contra el concepto de “desregulación” recogido en el acuerdo. “Bajo ese término siempre abstracto lo que hay es un recorte de derechos de los ciudadanos”, ha advertido. En este sentido, ha defendido el papel de las organizaciones sociales, subrayando que “los derechos no solo se garantizan desde las administraciones públicas, sino también desde la sociedad civil y las ONG que llegan donde no llega el Estado”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una dura advertencia al ejecutivo de Extremadura, formado por PP y Vox, asegurando que recurrirá cualquier ley autonómica que menoscabe los derechos y libertades.

Sánchez ha señalado que el pacto entre Partido Popular y Vox esconde “una clara intencionalidad de desmantelar parte de esa estructura asociativa”, lo que, según ha dicho, afecta directamente al modelo de convivencia y protección social en la comunidad.

Ante este escenario, el jefe del Ejecutivo ha sido tajante sobre la respuesta del Gobierno. “El papel lo aguanta todo, pero si lo llevan a leyes, el Gobierno de España las va a recurrir con toda la fuerza del Estado de derecho”, ha asegurado. Además, ha querido trasladar un mensaje directo a la ciudadanía: “Que tengan la total garantía los extremeños y extremeñas de que vamos a defender sus derechos y libertades”.

Sánchez ha concluido su intervención insistiendo en que el acuerdo supone “un frenazo y una involución al desarrollo de Extremadura”, y ha reivindicado un modelo basado en la creación de oportunidades frente a lo que considera políticas regresivas.

Por la mañana, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había avanzado que el Gobierno llevará al Constitucional todo lo que sea “discriminatorio y contrario a derecho” en el pacto entre PP y Vox en Extremadura. “Nosotros somos la garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria, ni en materia de memoria”, ha añadido en LaSexta.