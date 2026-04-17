España

El Gobierno recurrirá a los tribunales las leyes del PP y Vox en Extremadura que recorten libertades: “El pacto traiciona la historia de la propia autonomía. Es una tierra de migrantes”

“Si lo llevan a leyes, el Gobierno de España las va a recurrir con toda la fuerza del Estado de derecho”, ha señalado Pedro Sánchez este viernes en Barcelona

Guardar
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (not pictured) attend a press conference during the summit between Spain and Brazil in Barcelona, Spain, April 17, 2026. REUTERS/Nacho Doce
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (not pictured) attend a press conference during the summit between Spain and Brazil in Barcelona, Spain, April 17, 2026. REUTERS/Nacho Doce

El Gobierno ha anunciado que llevará a los tribunales las medidas pactadas en el acuerdo del PP y Vox en Extremadura que vulneran los derechos de los extremeños. “Cuestiona derechos de ciudadanía y traiciona la historia de la propia Extremadura, que es una tierra de migrantes”, ha dicho el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una comparecencia de prensa junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Barcelona.

La noticia llega un día después de conocerse que la investidura de la popular María Guardiola será factible gracias al pacto por el que Vox ha logrado hacerse con la vicepresidencia, a cargo del portavoz Óscar Fernández, quien también ostentará la cartera de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. De la ultraderecha también será la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

En el acuerdo de 61 puntos y más de 70 medidas, Sánchez ha tachado de “traición” a la historia de la comunidad autónoma. “Yo entiendo y además me parece absolutamente razonable que un gobierno autonómico quiera que su gente viva en Extremadura, pero para eso tendrás que crear condiciones y oportunidades”, ha afirmado.

El PP y Vox cierran un pacto de gobierno en Extremadura y Guardiola será investida presidenta. (EUROPA PRESS)
El PP y Vox cierran un pacto de gobierno en Extremadura y Guardiola será investida presidenta. (EUROPA PRESS)

El presidente ha ido más allá al analizar el contenido del pacto, que “recorta las oportunidades presentes y futuras para los extremeños”. En particular, ha criticado la oposición a las energías renovables incluida en el documento: “Lo que hacen es frenar el desarrollo de una fuente de energía que ahorra dinero a las industrias y a los hogares”, ha señalado, en alusión a un contexto internacional marcado por el encarecimiento del gas y la electricidad.

Recurrirá “con toda la fuerza del Estado de derecho”

Sánchez también ha cargado contra el concepto de “desregulación” recogido en el acuerdo. “Bajo ese término siempre abstracto lo que hay es un recorte de derechos de los ciudadanos”, ha advertido. En este sentido, ha defendido el papel de las organizaciones sociales, subrayando que “los derechos no solo se garantizan desde las administraciones públicas, sino también desde la sociedad civil y las ONG que llegan donde no llega el Estado”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una dura advertencia al ejecutivo de Extremadura, formado por PP y Vox, asegurando que recurrirá cualquier ley autonómica que menoscabe los derechos y libertades.

Sánchez ha señalado que el pacto entre Partido Popular y Vox esconde “una clara intencionalidad de desmantelar parte de esa estructura asociativa”, lo que, según ha dicho, afecta directamente al modelo de convivencia y protección social en la comunidad.

Ante este escenario, el jefe del Ejecutivo ha sido tajante sobre la respuesta del Gobierno. “El papel lo aguanta todo, pero si lo llevan a leyes, el Gobierno de España las va a recurrir con toda la fuerza del Estado de derecho”, ha asegurado. Además, ha querido trasladar un mensaje directo a la ciudadanía: “Que tengan la total garantía los extremeños y extremeñas de que vamos a defender sus derechos y libertades”.

Sánchez ha concluido su intervención insistiendo en que el acuerdo supone “un frenazo y una involución al desarrollo de Extremadura”, y ha reivindicado un modelo basado en la creación de oportunidades frente a lo que considera políticas regresivas.

Por la mañana, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había avanzado que el Gobierno llevará al Constitucional todo lo que sea “discriminatorio y contrario a derecho” en el pacto entre PP y Vox en Extremadura. “Nosotros somos la garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria, ni en materia de memoria”, ha añadido en LaSexta.

Temas Relacionados

ExtremaduraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

Pese a esta apreciación positiva, las últimas proyecciones de la institución dan por hecho un incremento de las tasas de inflación para 2026 en España, estimando una subida de precios del 3%

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

Pedro Sánchez confiesa que María Corina Machado no quiso reunirse con él y le tiende la mano: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

El presidente del Gobierno traslada su disposición a un encuentro con Machado tras su visita a la sede del PP

Pedro Sánchez confiesa que María Corina Machado no quiso reunirse con él y le tiende la mano: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Este es el calendario lunar de la semana en España

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Este es el calendario lunar de la semana en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez acusa a María Corina Machado de no haberse querido reunir con él y sí con Feijóo: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

Sánchez acusa a María Corina Machado de no haberse querido reunir con él y sí con Feijóo: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

Los países reunidos en Francia contra la guerra en Irán exigen la reapertura del Estrecho de Ormuz “sin peajes ni restricciones”

La Justicia española abre diligencias contra Netanyahu y la cúpula militar israelí por la agresión de un ‘casco azul’ español en Israel

Lula da Silva se reúne con Sánchez en Barcelona para apoyar el “no a la guerra” contra Donald Trump: “Estamos en la misma trinchera”

El ‘coliving’ como solución al problema de vivienda de los militares: Defensa impulsa un proyecto en Madrid para apoyar la “movilidad geográfica”

ECONOMÍA

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

¿La casa de tu vecino siempre huele mal? La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes denunciar

DEPORTES

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”

Djokovic se perderá el Masters de Madrid por una lesión: “Sigo con mi recuperación para volver pronto”

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”