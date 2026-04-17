Espana agencias

2-1. Nico Paz no es suficiente

Guardar

Redacción deportes, 17 abr (EFE).- Un gol de Nico Paz y su influencia no evitaron la derrota en el estadio Mapei ante el Sassuolo del Como de Cesc Fábregas (2-1), que sumó su tercer partido sin ganar y su tercera oportunidad perdida para asaltar la zona de Liga de Campeones de la Serie A.

El conjunto de Cesc es quinto en la tabla a dos puntos del cuarto, el Juventus, que tiene que disputar su encuentro de la trigésima tercera jornada. Ha vuelto a dejar escapar otra buena ocasión el Como, que empató con el Udinese hace dos jornadas y perdió con el Inter la pasada semana.

No supo contrarrestar la velocidad del combinado de Fabio Grosso, noveno en la clasificación y sin nada en juego. Lejos de Europa y también de la parte baja de la clasificación, sentenció el partido en tres minutos, poco antes del descanso, liderado por el angoleño Mbala Nzola.

Con espacios es difícil de parar el africano, que asistió a Cristian Volpato en el minuto 42. El atacante, de primeras, definió perfecto con un toque elevado que dejó en evidencia la mala colocación del meta Jean Butez.

En el minuto 44 fue el propio Nzola el que hizo el segundo, en una larga carrera desde el medio del campo, tras recibir un pase de Armand Lauriente que le situó en un mano a mano con el portero, al que batió otra vez con una buena definición.

La posesión y el ritmo era del Como, que no supo defender las rápidas transiciones locales. Acortó distancias en el añadido de la primera parte, en un centro de Iva Smolcic que fue rematado de cabeza, desde el punto de penalti, por Nico Paz.

El Como lo intentó en la segunda parte, pero su dominio no tuvo premio. El Sassuolo jugó con la ventaja y cerró el triunfo para propinar la segunda derrota seguida a su rival y el tercer encuentro consecutivo sin ganar que le mantiene fuera de los cuatro primeros puestos. EFE

Últimas Noticias

David Catalán corona una edición de la 080 que ha llevado a 15.000 personas al Port Vell

Infobae

La Real completa el último entrenamiento previo a final de Copa con Gorrotxategi y Yangel

Infobae

Jódar: "Estoy mejorando diferentes aspectos de mi juego para adaptarme a la tierra batida"

Infobae

Sábado, 18 de abril de 2026

Infobae

Sánchez recorre el foro progresista entre saludos y selfis con los participantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

El Gobierno recurrirá a los tribunales las leyes del PP y Vox en Extremadura que recorten libertades: “El pacto traiciona la historia de la propia autonomía. Es una tierra de migrantes”

Pedro Sánchez confiesa que María Corina Machado no quiso reunirse con él y le tiende la mano: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

Los países reunidos en Francia contra la guerra en Irán exigen la reapertura del Estrecho de Ormuz “sin peajes ni restricciones”

ECONOMÍA

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

DEPORTES

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”

Djokovic se perderá el Masters de Madrid por una lesión: “Sigo con mi recuperación para volver pronto”

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”