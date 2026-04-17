Cristina Castaño cumple su sueño de la infancia en ‘Tu cara me suena 13’: “Mi niña interior está muy activa y muy contenta”

Cristina Castaño, concursante de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).

Tu cara me suena estrenó su 13 temporada el pasado viernes con un 20.9% de cuota de pantalla, arrasando así en el prime time de la noche. Con un casting muy novedoso, donde se encuentran perfiles como Joselín de Ubrique y Cristina Castaño, el programa de Antena 3 afronta una nueva etapa cargada de nuevas imitaciones y voces en el escenario.

La actriz de La que se avecina sorprendió al público con una actuación de Mina, desvelando así el talento que demuestra en cada uno de los musicales a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera, entre ellos Cabaret. Ahora, se lanza a una nueva aventura. “Una ilusión semanal”, como lo ha definido a Infobae, que le permite explorar temas que “a lo mejor en mi carrera no me han permitido, como cantar”.

Y es que Castaño destaca la oportunidad de meterse de lleno en la piel de otros artistas: “Aquí estoy pudiendo tener la oportunidad de que me maquillen, me peinen y me reproduzcan el mismo número del cantante. Me parece un regalo para un artista. Porque los artistas somos como niños que nos gusta jugar y, en este sentido, mi niña interior está muy activa y muy contenta”.

La intérprete señala que la diferencia principal respecto a su trayectoria en musicales está en la exigencia de la imitación. Mientras que en Cabaret encarnó a Sally Bowles como una creación propia, en el plató de Tu cara me suena el reto es replicar el carisma y los gestos del artista original: “Si hago de Liza Minnelli o canto Cabaret, va a ser como Liza Minnelli. Entonces, en ese sentido es un reto añadido a la dificultad que entraña cantar en directo”.

Concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).

Qué supone enfrentarse a una imitación en ‘Tu cara me suena’

Cristina Castaño admite que la faceta más emocionante es mostrar al público una versión diferente de sí misma: “Me hace mucha ilusión que la gente diga que le apetece verme en el formato. He entendido que realmente el público tenía ganas de disfrutarme desde ese lugar, y lo estoy haciendo con muchas ganas, dejando que salga esa Cristina artista, juguetona y niña, que le gusta imitar y vestirse de mil colores y ser muchas personas diferentes”.

Respecto al mayor reto hasta el momento, Castaño reconoce: “Te diré que el de un hombre”. Para prepararse, recurre a un método claro: “Con preparación, con valentía, con arrojo y con un poco de morro”. Sin embargo, confiesa su interés por explorar nuevos registros y fantasea con interpretar alguna “canción de Disney”, algo que considera “bonito” y poco habitual en su carrera musical habitual.

Los concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).

La convivencia con los compañeros ha sido un regalo para la gallega: “Me han sorprendido todos porque yo a la mayoría no los conocía. Sabía quién era Sole, conocía a Jesulín, pero al resto no. Para mí son todos una sorpresa. Yo creo que somos todos bastante diferentes, pero habrá uno que os sorprenderá mucho”.

De cara a la semifinal y la final, que serán en directo, Castaño ya reflexiona sobre cómo le gustaría afrontar esos momentos decisivos: “En la mente siempre piensas con qué actuación te gustaría llegar a la final. Ya tengo varias rondando”.