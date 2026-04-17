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La Real completa el último entrenamiento previo a final de Copa con Gorrotxategi y Yangel

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Sevilla, 17 abr (EFE).- La Real Sociedad completó con sus 25 jugadores convocados el último entrenamiento previo a la final de la Copa del Rey Mapfre en el estadio La Cartuja de Sevilla, en el que pudo confirmarse el regreso a la dinámica del equipo de Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera.

En los quince minutos de la sesión abiertos a la prensa, el equipo 'txuri-urdin' comenzó con carrera ligera y completó ejercicios de calentamiento con y sin balón. Antes, se vio a Mikel Oyarzabal conversar con su entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, y en general se apreciaba buen estado de ánimo entre todos los jugadores.

Respecto al último partido de LaLiga, la Real Sociedad recupera a Jon Martín, que fue entonces baja por sanción, Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera. Gorrotxategi ya completó varios entrenamientos consecutivos en Zubieta esta semana, mientras que Yangel volvió con el grupo el jueves, restablecido de sus dolencias musculares.

Eran baja confirmada por lesión Igor Zubeldia (molestias en el bíceps femoral izquierdo), Álvaro Odriozola (rotura de ligamento cruzado anterior) e Iñaki Rupérez (lesión meniscal). Arsen Zakharyan apuntaba a entrar en la convocatoria, pero estará ausente de la final por un proceso de gastroenteritis aguda.

También se entrenaron sobre el césped de La Cartuja los jugadores del filial realista presentes en la convocatoria: Fraga (portero), Beitia (defensa) e Ibai Aguirre (centrocampista).

La expedición 'txuri-urdin' llegó a Sevilla este lunes poco después de las 17.00 horas. Pellegrino Matarazzo y Mikel Oyarzabal comparecieron en rueda de prensa antes del entrenamiento. EFE

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