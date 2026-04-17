España

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

El paro se realizará los días 30 de abril, entre las 12:00 horas y las 16:00 horas, y el 3 de mayo, cuando la convocatoria será durante las 24 horas

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Un conductor echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press
Un conductor echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

Los empleados de las estaciones de servicios han anunciado la convocatoria de una huelga para los próximos 30 de abril y 3 de mayo en todo el territorio español con el objetivo de desbloquear las negociaciones del convenio colectivo, donde los principales sindicatos, UGT FICA y CCOO, han exigido a la patronal un acuerdo que garantice salarios justos.

Los sindicatos han justificado la convocatoria de estas dos jornadas de huelga, que coinciden con el inicio y el final del próximo puente del 1 de mayo, alegando que a patronal ha mantenido hasta ahora una “actitud inaceptable” en la mesa negociadora. Mediante un comunicado, los representantes sindicales han concretado que la huelga de los empleados de las estaciones de servicio se desarrollará, para el 30 de abril, entre las 12:00 horas y las 16:00 horas, mientras que el 3 de mayo la convocatoria será durante las 24 horas.

Tanto UGT como CCOO han considerado que, después de meses de negociación en los que se habían producido algunos avances parciales, la patronal ha decidido dar un “paso atrás inadmisible”, retirando propuestas y “poniendo sobre la mesa una oferta económica claramente regresiva”.

Según han considerado los sindicatos, el objetivo de la patronal en la mesa negociadora es topar el Índice de Precios de Consumo (IPC) sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar los incrementos salariales que habían anunciado previamente en las negociaciones, “trasladando de nuevo el coste de la situación económica a las personas trabajadoras”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Exigen un aumento salarial del 2%

“Esta decisión no solo supone una falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector. Mientras los precios de los combustibles siguen disparados y las empresas continúan acumulando beneficios, las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes”, han señalado en el comunicado.

Entre las principales reclamaciones de los sindicatos a la patronal cabe destacar la elaboración de un “convenio digno” que garantice “salarios justos”. En concreto, tanto CCOO como UGT han solicitado un incremento mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%.

Además del aumento salarial para los empleados de las estaciones de servicio, los sindicatos han reclamado trabajar a favor de conseguir avances en la conciliación laboral, la reducción de la jornada y la mejora de los pluses frente a “una patronal que pretende imponer retrocesos”.

Una persona reposta en una gasolinera
Una persona reposta en una gasolinera, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Europa Press / Europa Press)

Las gasolineras suben sus precios

El reclamo de los sindicatos se da en un contexto de precios del combustible al alza, debido a la guerra en Medio Oriente y, en parte, a la especulación de los carburantes por parte de las grandes empresas. Según el INE, la escalada de la inflación en marzo (2,9%) se debe a la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y del gasóleo para calefacción.

Esto ha provocado que las organizaciones de consumidores alerten de que el precio de la gasolina y del gasoil está liberalizado, por lo que cada operador puede fijar las tarifas que desee, ocasionando que, aunque las estaciones de servicio repercutan la bajada hasta el 10% del IVA en el coste de la gasolina, si suben a su vez los precios, esta rebaja desaparece.

En este sentido, desde la asociación de consumidores Facua, han indicado que una de cada cuatro gasolineras subió los precios el domingo 22 de marzo -entrada en vigor del paquete anticrisis-. Sus representantes aseguran que las tres principales cadenas de gasolineras, Repsol, Moeve y BP, habían “aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar de media entre 2 y 5 céntimos el precio del gasóleo”.

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