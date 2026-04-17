Los países reunidos en Francia contra la guerra en Irán exigen la reapertura del Estrecho de Ormuz “sin peajes ni restricciones”

La cumbre de países no beligerantes celebrada este viernes en Francia ha concluido con la celebración por parte de los Estados presentes del anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz, anunciado mientras se llevaba a cabo la reunión, que ha estado encabezada por Emanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y a la que han acudido, de manera telemática más de 40 Estados.

El objetivo de la reunión, según anunció el gobierno francés de manera previa a la llegada de los jefes de Estado, era debatir la posible creación de una misión de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz. Tras la cumbre, el primer mandatario en hablar a las afueras del Palacio del Elíseo fue Macron, que celebró el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y el del Líbano, aunque aseguró que este “debe respetarse en la práctica”.

Además, el líder francés aplaudió el anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz, asegurando que todo va “en la dirección correcta”, y alegó que esta reapertura “está condicionada a una ruta coordinada por las propias autoridades iraníes, y que Estados Unidos ha especificado que quiere mantener un bloque selectivo a los buques iraníes”.

Además, Macron aseguró que la reunión les permite enviar el mensaje de que “exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del Estrecho por todas las partes”. “Exigimos el restablecimiento de las condiciones de libre paso que estaban vigentes antes de la guerra y el pleno respeto del derecho del mar. Nos oponemos a cualquier restricción, a cualquier régimen de convenios que en la práctica equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, obviamente, a cualquier sistema de peaje”, sentenció.

De izquierda a derecha: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz en el Palacio del Elíseo, en Paría, a 17 de abril de 2026. (Michel Euler/REUTERS)

Una nueva reunión la próxima semana en Reino Unido

Por su parte, el primer ministro británico, quien fue el primero en acudir al Palacio del Elíseo para mantener una reunión con Macron previa a la cumbre internacional, celebró también la reapertura del Estrecho pero pidió por asegurar que “esta situación se mantenga y sea real”, considerando que la noticia no hace sino reforzar el trabajo emprendido por los Estados reunidos.

En segundo lugar, Starmer pidió a los presentes gestionar el impacto económico de la guerra “evitando restricciones comerciales innecesarias, apoyando la seguridad energética y alimentaria, y también a la industria para que el transporte marítimo pueda reanudarse en cuanto las condiciones lo permitan”.

Además, el británico aseguró que durante la reunión acordaron “acelerar” la planificación militar y, junto con Francia, el Reino Unido encabezará una misión multinacional “estrictamente pacífica y defensiva” para proteger la libertad de navegación, que comenzará a prepararse la próxima semana en Londres.

El primer ministro británico, Keir Starmer, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio del Elíseo, en París, a 17 de abril de 2026 (Tom Nicholson/REUTERS)

Italia y Alemania: “Irán debe renunciar a la carrera nuclear”

Otra de las líderes que acudió de manera presencial al Elíseo fue Giorgia Meloni. La presidenta italiana aseguró que la libertad de navegación por el Estrecho es “absolutamente fundamental” para Italia, Europa y toda la comunidad internacional: “La reapertura forma parte de cualquier plan de negociación serio para resolver la crisis en Oriente Medio. Y, por supuesto, no es el único problema. La renuncia de Irán a la carrera nuclear es fundamental”.

“En todos estos frentes, Italia está dispuesta a desempeñar su papel. Centrándonos en la situación de los buques. Debemos garantizar la ausencia de minas y tranquilizar al sector del transporte marítimo. Por ello, la reunión de hoy ha sido especialmente fructífera y demuestra que Europa está dispuesta a colaborar con todos sus socios”, concluyó.

Por último, el canciller alemán ha sentenciado que la estabilidad en Oriente Medio beneficia a todos ya que “los precios de la energía, que se han disparado, deben bajar lo antes posible”. “Queremos contribuir a lograr una solución definitiva a esta guerra lo antes posible. Todos coincidimos en que Irán debe poner fin a su programa nuclear, dejar de atacar a Israel y a los Estados del Golfo, y reabrir permanentemente el estrecho de Ormuz sin imponer tasas de tránsito especiales”, concluyó.