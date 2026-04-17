Jódar: "Estoy mejorando diferentes aspectos de mi juego para adaptarme a la tierra batida"

Barcelona, 17 abr (EFE).- El español Rafa Jódar, número 55 del mundo, dijo este viernes tras clasificarse en Barcelona para su primera semifinal en un ATP 500 que está "mejorando diferentes aspectos" de su juego para adaptarse a la tierra batida.

"Sé que estoy en un proceso de mejora, estoy mejorando diferentes aspectos de mi juego para adaptarme a esta superficie. Tengo que seguir así, tanto en este torneo como en los siguientes, queda mucho", apuntó el madrileño en la sala de prensa del Real Club Tenis de Barcelona-1899.

La esperanza española del torneo, tras la retirada por lesión de Carlos Alcaraz, alcanza la penúltima ronda del Abierto de Barcelona después de derrotar al británico Cameron Norrie (24) por 6-3 y 6-2 en un partido en el que, más allá de "leer bien" lo que requería el encuentro, se permitió salir de esa versión tan serena que acostumbra a exhibir.

"Sabía que eran puntos importantes y, cuando los he ganado, es muy bonito que te aplaudan. Me he sentido muy arropado hoy, jugando en mi país. Es algo que no había vivido hasta ahora y, cuando ves a tanta gente, incluso caras conocidas en la grada, es una motivación y una satisfacción extra", explicó.

En su primera temporada como profesional, Jódar mantiene como único integrante de su equipo a su padre, con el que aseguró tener "una conexión especial" y al que atribuyó un papel clave en el análisis de su próximo rival, el francés Arthur Fils, número 30 de la ATP.

"Va a ser un partido muy difícil. Si está en semifinales es porque ha hecho las cosas muy bien. Tengo que intentar dar mi mejor nivel, hacerlo lo mejor posible y luego veremos qué pasa en el partido", concluyó. EFE

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