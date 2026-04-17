El Rayo Vallecano-Estrasburgo será el jueves día 30 a las 21.00 horas

Madrid, 17 abr (EFE).- El Rayo Vallecano, tras eliminar anoche al AEK griego, recibirá al Estrasburgo francés en la ida de las semifinales de la Liga Conferencia el jueves 30 de abril a las 21.00 horas (CET) y jugará la vuelta en el estadio del club galo el jueves 7 de mayo a la misma hora, según confirmó la UEFA este viernes.

La otra semifinal la disputarán el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Crystal Palace inglés, con la ida también el próximo día 30 y la vuelta el 7 de mayo, ambos partidos igualmente a las 21.00 horas (CET).

La final de la Liga Conferencia, cuyo último campeón fue el Chelsea inglés, se disputará el miércoles 27 de mayo de 2026 en el Leipzig Stadium de la ciudad alemana. EFE