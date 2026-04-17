Armengol dice que el informe de la UCO refleja que no ordenó contratar a ninguna empresa

Oviedo, 17 abr (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha señalado este viernes que el informe de la UCO sobre posibles irregularidades en la compra de mascarillas en su etapa al frente del Gobierno balear constata que ni ella ni su equipo dieron órdenes para que las contrataciones se hicieran con una empresa u otra y que se llevaron a cabo cumpliendo la legalidad.

En declaraciones a los periodistas en Vegadeo (Asturias), Armengol se ha referido así al informe remitido por la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional que investiga posibles irregularidades en la relación de las administraciones con la trama del empresario Víctor de Aldama por las gestiones que hicieron a través de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, para vender material sanitario en Baleares.

El documento señala que delegó la gestión de compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19 en su director de Gestión del Servicio de Salud balear y Armengol ha incidido en que confirma así lo que siempre ha defendido pese a las "mentiras y tergiversaciones" que ha sufrido, dado que refleja que se cumplió la legalidad vigente para los contratos de emergencia.

"Ni yo ni nadie de mi equipo dio nunca una orden política para que se contratara una empresa u otra y además todos los contratos se hicieron sólo con criterios técnicos de los funcionarios del Servicio de Salud de Baleares", ha subrayado.

La presidenta del Congreso ha asegurado además sentirse "orgullosa" de que su comunidad autónoma, pese a ser una de las comunidades que peor lo pasó económicamente durante la pandemia al sufrir una caída del 21 por ciento del PIB, fuera también capaz de convertirse en uno de los territorios que menos mortalidad tuvo de toda Europa gracias "al trabajo conjunto con la sociedad de Baleares".

Armengol ha pedido que "todo el peso de la ley caiga" sobre quienes pudieran haber aprovechado ese momento tan duro "donde la gente estaba muriéndose" para enriquecerse "de forma ilícita", pero ha reclamado también que no se mancille a quienes trabajaron "honestamente" para solucionar un situación que era "absolutamente compleja".

La presidenta del Congreso ha hecho estas afirmaciones antes de ofrecer una conferencia en el XVIII Foro Comunicación y Escuela en la localidad asturiana de Vegadeo. EFE

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