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Rosalía publica 'Lux (Complete Works)' con una versión inédita y los extras del vinilo

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(Actualiza la NA5030 con la salida del videoclip del tema Focu'ranni')

Madrid, 17 abr (EFE).- Rosalía ha publicado este viernes por sorpresa en formato digital una reedición de su último disco titulada 'Lux (Complete Works)' que incluye los tres temas que solo estaban disponibles hasta ahora en el formato físico, así como una versión inédita de 'Dios es un stalker'.

Lo ha anticipado la propia artista a través de sus redes sociales mediante un carrusel de imágenes en las que aparece por ejemplo con un traje de boda y una venda en los ojos, invitando a sus seguidores a revisar plataformas como Spotify.

Allí han podido encontrar esa nueva edición de 'Lux' que sí recoge 'Focu`ranni`, 'Novia robot', 'Stalker (francotiradora versión)' y 'Jeanne', además de los otros 14 cortes que ya se han convertido en clásicos en muchos casos, como 'Berghain', 'Reliquia', 'La perla', 'La yugular' o 'Magnolias'.

También allí en exclusiva, así como en Apple Music, se puede visualizar el videoclip que ha lanzado para 'Focu'ranni', canción en la que canta en parte en siciliano (el título significa "gran incendio" en esa lengua) y la que aborda la ruptura de su compromiso nupcial con el también artista Rauw Alejandro.

Vestida de novia, como en las imágenes colgadas en sus redes, Rosalía aparece al inicio desconsolada, despojada de su anillo, aunque no tarda en rehacerse con el apoyo de otras mujeres mientras canta: "No seré tu mitad / Nunca de tu propiedad / Seré mía / Y de mi libertad".

'Lux' se convirtió en 2025 en el álbum español más vendido en este país, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae, y fue además un éxito de crítica internacional, con medios como Rolling Stone que lo han considerado uno de los mejores álbumes del año pasado.

Mientras tanto, Rosalía prosigue con gran éxito la gira de presentación en vivo, a la que en este momento le restan dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes y mañana sábado, antes de continuar camino hacia otra plazas como Ámsterdam (22 y 23 de abril), Berlín (1 de mayo), Londres (5 y 6 de mayo), Miami (4 y 6 de junio) o Nueva York (16 y 17 de junio).

Está previsto que dé el salto a Latinoamérica a partir del 16 de julio, con su primer concierto en Bogotá, al que seguirán otras paradas en ciudades como Santiago de Chile (24, 25, 27 y 29), Buenos Aires (1, 2, 4 y 6 de agosto), México (22, 24, 26 y 28 de agosto) y el final en San Juan de Puerto Rico (3 de septiembre). EFE

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