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Gamarra se felicita por el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, una "muy buena noticia"

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Vitoria, 17 abr (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha felicitado por el acuerdo alcanzado este jueves por su partido y Vox para la formación de un Gobierno en Extremadura, una "muy buena noticia", ha dicho.

Gamarra ha acudido a Vitoria a presentar la proposición no de ley sobre armas blancas que ha elaborado el PP y que el Congreso debatirá el próximo martes.

A preguntas de los periodistas la dirigente popular se ha referido al pacto para que su compañera de partido María Guardiola vuelva a ser la presidenta del gobierno extremeño, con dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, para Vox.

A su juicio, es una "muy buena noticia que la gobernabilidad se haya materializado, respondiendo a la voluntad de los ciudadanos y de las urnas".

No se ha querido pronunciar sobre si este acuerdo en Extremadura facilitará otro en Aragón y se ha limitado a decir que cuando haya "algo de lo que informar así se hará". EFE

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