Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

Imagen de archivo de una casa prefabricada.

En España, la compra de terrenos para autopromoción de vivienda, es decir, adquirir un solar y construir una casa propia, es una opción poco común frente a la compra de vivienda ya construida, que concentra la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias. Sin embargo, el fuerte encarecimiento del mercado residencial en los últimos años está haciendo que esta alternativa gane cierto interés. Según el INE, el precio de la vivienda aumentó alrededor de un 12,7% en 2025, alcanzando máximos históricos tras más de una década de subidas, ante lo que opciones como las casas prefabricadas o modulares se presentan como alternativas asequibles. En este contexto, pese a que la autopromoción sigue siendo minoritaria por su complejidad y dificultades de financiación, puede plantearse como una opción para reducir costes o personalizar la vivienda frente a un mercado cada vez más caro.

La cédula urbanística, expedida por el Ayuntamiento, es el documento clave que determina exactamente qué se puede construir en una parcela. Este certificado recoge la clasificación del suelo y los parámetros que condicionan el proyecto: altura máxima de la edificación, ocupación de la parcela y distancias mínimas respecto a los linderos. Contar con este informe es imprescindible para saber si el terreno es apto para levantar la casa que imaginas y evitar sorpresas legales en el futuro.

Antes de comprometerse con la compra, hay una serie de pasos esenciales que garantizan la seguridad jurídica y la viabilidad económica del proyecto. El punto de partida es consultar el Registro de la Propiedad para solicitar una Nota Simple. Este documento revela quién es el titular real del terreno y si existen cargas o gravámenes como hipotecas, embargos o servidumbres. No resulta aconsejable firmar ningún contrato sin comprobar previamente esta información, ya que el comprador podría heredar deudas imprevistas si no se resuelven antes de la operación.

Documentación a solicitar

El siguiente paso consiste en acudir al Ayuntamiento para solicitar la cédula urbanística o informe urbanístico. Aquí se confirma si el terreno es edificable y se obtienen los parámetros urbanísticos aplicables. De no cumplir las condiciones, el proyecto puede quedar bloqueado. Por eso, la consulta municipal es más que recomendable: es el filtro definitivo para saber si la parcela se ajusta a tus expectativas de construcción.

La verificación de los datos en el Catastro es otro trámite fundamental. Aquí se comprueba la superficie, los linderos y la ubicación exacta de la parcela. Es necesario que los datos catastrales coincidan con los del Registro de la Propiedad y con la realidad física del terreno. Si existen discrepancias, es posible solicitar una medición profesional o consultar las escrituras al propietario, para evitar futuros litigios o problemas a la hora de escriturar la propiedad.

Desarrollo del proyecto y financiación

Contar con el asesoramiento de arquitectos, topógrafos o técnicos especializados aporta tranquilidad y rigor al proceso. Estos profesionales pueden realizar un estudio de viabilidad constructiva, evaluar la posibilidad de dar de alta los suministros y detallar los permisos necesarios. Además, si decides seguir adelante con la compra, deberás realizar un estudio geotécnico de la parcela, obligatorio en viviendas unifamiliares de nueva construcción y cuyo coste oscila entre 400 y 3.000 euros.

Una moderna casa modular de madera clara con grandes ventanales se alza entre un paisaje de pinos y césped verde bajo un cielo nublado.

Una revisión adicional e imprescindible es la comprobación de que el vendedor está al corriente de pago tanto del IBI como de los suministros básicos. Para ello, basta con solicitar los últimos recibos abonados. Si existen deudas pendientes y no se liquidan antes de la compraventa, el nuevo propietario podría hacerse responsable de ellas.

En cuanto a los permisos y licencias, es necesario acudir al Ayuntamiento para informarse sobre los trámites requeridos, los plazos de concesión y las tasas que se deben abonar. Cada municipio establece sus propias condiciones, por lo que este paso resulta vital para ajustar el calendario y el presupuesto de la obra.

La financiación de la construcción de la vivienda es otro aspecto crítico. Los bancos suelen ofrecer préstamos para la compra de terrenos con condiciones más restrictivas que para viviendas ya construidas. Lo habitual es que financien hasta el 65% del valor de la parcela, por lo que se exige un mayor desembolso inicial. Existen opciones como el préstamo autopromotor o la ampliación de una hipoteca, pero cada caso requiere un análisis personalizado.