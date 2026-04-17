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El número de personas que llega irregularmente a España cae casi a la mitad en lo que va de 2026, pero crece en Baleares y en el norte de África

El descenso global en las cifras de llegadas coincide con un aumento en la diversificación de los recorridos y en el uso de embarcaciones de menor tamaño para eludir los controles

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El número de personas que llega irregularmente a España cae casi a la mitad en lo que va de 2026, pero crece en Baleares y en el norte de África (Europa Press)
El número de personas que llega irregularmente a España cae casi a la mitad en lo que va de 2026, pero crece en Baleares y en el norte de África (Europa Press)

Hasta el 15 de abril de 2026, España ha registrado la llegada irregular de 7.030 migrantes, lo que supone una reducción del 47,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó los 13.390. Según datos del Ministerio del Interior citados por Europa Press, el descenso afecta principalmente a la ruta atlántica hacia Canarias y a los trayectos marítimos más habituales, aunque determinadas zonas del litoral y las fronteras terrestres del norte de África muestran tendencias opuestas.

Un descenso del total, pero con repuntes pronunciados en Baleares, Ceuta y Melilla

La vía marítima sigue siendo la principal puerta de entrada para quienes intentan alcanzar territorio español de forma irregular, aunque el flujo en lo que va de año es considerablemente menor. En total, 5.004 personas han llegado por mar, un 61,2% menos que en el mismo tramo de 2025, cuando se contabilizaron 12.910. La reducción también se percibe en el número de embarcaciones, con 174 registradas, 138 menos que en el ejercicio anterior.

La distribución de las llegadas, sin embargo, no es uniforme. En la Península y Baleares, por ejemplo, la tendencia es inversa. Durante los primeros meses de 2026, 2.898 migrantes han desembarcado en estas zonas, lo que representa un aumento del 21,2% respecto a 2025, cuando se habían registrado 2.391 llegadas. De ese total, 1.580 personas lo han hecho en la Península y 1.318 en Baleares. El incremento en la Península es del 22,7%, con 293 llegadas más que el año anterior; a bordo de 85 embarcaciones, siete menos que en 2025. En Baleares, el aumento es del 19,4%, con 214 personas más y 65 embarcaciones, 16 más que en el mismo periodo anterior.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

El caso de Canarias destaca por el brusco descenso en la presión migratoria. El archipiélago ha contabilizado 2.097 llegadas irregulares, frente a las 10.515 del año pasado en las mismas fechas, lo que supone una caída del 80,1%. Esta cifra refleja el impacto de los controles y una posible redistribución de rutas hacia otras zonas del país.

Por otro lado, las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla han experimentado un fuerte repunte. En lo que va de año, 2.026 personas han accedido de manera irregular a las dos ciudades autónomas desde el continente africano, lo que equivale a un incremento del 322,1% respecto al año anterior. Ceuta concentra la mayor parte, con 1.968 migrantes, 1.531 más que en 2025. Melilla, por su parte, suma 58 llegadas, frente a las 43 del año anterior. Por vía marítima, Melilla ha recibido nueve personas, ocho más que en 2025, mientras que Ceuta no ha registrado ninguna en lo que va de año, a diferencia de las tres contabilizadas en el mismo periodo anterior.

El balance de estos primeros meses de 2026 revela un descenso generalizado en las rutas marítimas, especialmente en Canarias, y un aumento de la presión en los accesos terrestres del norte de África y en los trayectos marítimos hacia la Península y Baleares. La evolución de los datos confirma la capacidad de adaptación de las redes migratorias, que modifican sus rutas y destinos en función del refuerzo de los controles y de los cambios en la coyuntura internacional.

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