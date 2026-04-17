España

Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino: “Está demostrado que las personas que conviven con perros saben manejar mejor el estrés”

El experto se respalda en estudios científicos para explicar cómo los animales mejoran la calidad de vida

Guardar
Una familia disfrutando con su perro
El experto habla de los beneficios de vivir con perros. (Montaje Infobae)

El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli sostiene que la convivencia con perros ayuda a las personas a manejar mejor el estrés. Esta afirmación, que cobra fuerza en el mundo científico, surge de la experiencia profesional y de una serie de investigaciones recientes que analizan los vínculos entre humanos y animales domésticos.

Durante los últimos años, se han multiplicado los estudios que exploran los efectos positivos de vivir con mascotas, especialmente con perros y gatos. Los resultados muestran que no se trata solo de una percepción subjetiva: la compañía de un animal puede influir de manera directa sobre el bienestar emocional y físico de las personas. El fenómeno no depende únicamente de tener un animal en casa, sino de la calidad del vínculo que se establece con él.

La idea central, respaldada por diferentes investigaciones, es que el llamado “efecto mascota” implica beneficios concretos en la vida diaria. Según Liquindoli, estos beneficios se manifiestan especialmente cuando existe una buena relación entre la persona y el animal. En palabras del experto: “Cada vez hay más investigación y más estudios que dan cuenta de los efectos positivos que tiene o que puede llegar a tener convivir con un perro o con un gato”.

Menos estrés en el trabajo y en casa

Uno de los escenarios donde más se observan los efectos positivos de convivir con un perro es el entorno laboral. Liquindoli explica que existen estudios que demuestran cómo la presencia de un perro durante la jornada reduce los síntomas de estrés en las personas, incluso cuando enfrentan conflictos o tensiones en el trabajo. El experto ejemplifica: “Es sorprendente cómo el convivir con un perro, cuando tenés una buena relación con el perro, y tenés un buen vínculo, puede ayudar, por ejemplo, a que te ayude a sortear mejor situaciones de estrés”.

El Centro de Educación Especial Infanta Lena, en colaboración con Dogtor Animal y Purina, ha puesto en marcha un proyecto piloto de terapia asistida con perros. Descubre cómo Lía, una Golden Retriever, ayuda a los alumnos a mejorar sus habilidades sociales, comunicativas y motoras, generando sonrisas y una notable relajación.

Los resultados de estos estudios indican que quienes trabajan acompañados por su perro tienden a experimentar una disminución en la frecuencia cardíaca y otros signos fisiológicos asociados al estrés. Liquindoli detalla: “Hay estudios que muestran que las personas que cuando trabajan tienen un perro al lado y tienen situaciones de conflicto en el trabajo con su jefe o con algún problema, cuando están con el perro al lado, por ejemplo, tienen menos pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca más baja, menos signos de estrés”.

En términos concretos, convivir con un perro puede contribuir a mantener la calma y a recuperar el equilibrio emocional con mayor rapidez frente a situaciones adversas. Este “efecto mascota” se vincula tanto a la compañía como al vínculo de confianza y afecto que se construye entre la persona y el animal.

El “efecto mascota” y la importancia del vínculo

El concepto de “efecto mascota” reúne todos los beneficios asociados a la convivencia con animales domésticos, especialmente perros y gatos. Liquindoli aclara que estos efectos no aparecen en cualquier circunstancia, sino que dependen de la calidad de la relación: “Cuando tenés una buena relación con el perro, y tenés un buen vínculo, puede ayudar, por ejemplo, a sortear mejor situaciones de estrés”.

Un hombre mayor abraza a su perro anciano.
La importancia del vínculo con el perro. (Canva)

El experto destaca la existencia de una “serie de beneficios que aparecen a partir del hecho de convivir con un perro o con un gato”. Entre estos beneficios se encuentran la reducción del estrés, la mejoría en el ánimo y el acompañamiento emocional que el animal brinda a la persona. El llamado “efecto mascota”, según Liquindoli, es respaldado por “muchos estudios ahora que dan cuenta de eso”.

En síntesis, la convivencia con un perro no solo aporta compañía, sino que puede convertirse en una herramienta concreta para afrontar situaciones difíciles y mejorar la calidad de vida. La clave, según el adiestrador, está en construir un vínculo auténtico y positivo con el animal, porque “eso es algo que me parece que es interesante”.

Temas Relacionados

MascotasAnimalesRedes Sociales EspañaTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Esto es lo que siente tu gato cuando te vas de casa, según la ciencia

Varios investigadores han analizado cómo la soledad afecta a los felinos, desde ansiedad pasajera hasta cambios de conducta

Esto es lo que siente tu gato cuando te vas de casa, según la ciencia

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 17 abril

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 17 abril

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

El dirigente popular ha señalado que ella “ha ganado las elecciones” y que el PP siempre estará de su lado

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Francia reembolsará el precio de copas y bragas menstruales a las francesas menores de 26

La medida, aprobada hace tres años, comenzará a implantarse en el mes de septiembre

Francia reembolsará el precio de copas y bragas menstruales a las francesas menores de 26
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Magyar no rompe del todo con Orbán: rechaza la adhesión de Ucrania a la UE, el veto al petróleo ruso y el pacto migratorio

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

ECONOMÍA

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

¿La casa de tu vecino siempre huele mal? La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes denunciar

Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida