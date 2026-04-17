Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino: “Está demostrado que las personas que conviven con perros saben manejar mejor el estrés”

El experto habla de los beneficios de vivir con perros. (Montaje Infobae)

El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli sostiene que la convivencia con perros ayuda a las personas a manejar mejor el estrés. Esta afirmación, que cobra fuerza en el mundo científico, surge de la experiencia profesional y de una serie de investigaciones recientes que analizan los vínculos entre humanos y animales domésticos.

Durante los últimos años, se han multiplicado los estudios que exploran los efectos positivos de vivir con mascotas, especialmente con perros y gatos. Los resultados muestran que no se trata solo de una percepción subjetiva: la compañía de un animal puede influir de manera directa sobre el bienestar emocional y físico de las personas. El fenómeno no depende únicamente de tener un animal en casa, sino de la calidad del vínculo que se establece con él.

La idea central, respaldada por diferentes investigaciones, es que el llamado “efecto mascota” implica beneficios concretos en la vida diaria. Según Liquindoli, estos beneficios se manifiestan especialmente cuando existe una buena relación entre la persona y el animal. En palabras del experto: “Cada vez hay más investigación y más estudios que dan cuenta de los efectos positivos que tiene o que puede llegar a tener convivir con un perro o con un gato”.

Menos estrés en el trabajo y en casa

Uno de los escenarios donde más se observan los efectos positivos de convivir con un perro es el entorno laboral. Liquindoli explica que existen estudios que demuestran cómo la presencia de un perro durante la jornada reduce los síntomas de estrés en las personas, incluso cuando enfrentan conflictos o tensiones en el trabajo. El experto ejemplifica: “Es sorprendente cómo el convivir con un perro, cuando tenés una buena relación con el perro, y tenés un buen vínculo, puede ayudar, por ejemplo, a que te ayude a sortear mejor situaciones de estrés”.

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Los resultados de estos estudios indican que quienes trabajan acompañados por su perro tienden a experimentar una disminución en la frecuencia cardíaca y otros signos fisiológicos asociados al estrés. Liquindoli detalla: “Hay estudios que muestran que las personas que cuando trabajan tienen un perro al lado y tienen situaciones de conflicto en el trabajo con su jefe o con algún problema, cuando están con el perro al lado, por ejemplo, tienen menos pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca más baja, menos signos de estrés”.

En términos concretos, convivir con un perro puede contribuir a mantener la calma y a recuperar el equilibrio emocional con mayor rapidez frente a situaciones adversas. Este “efecto mascota” se vincula tanto a la compañía como al vínculo de confianza y afecto que se construye entre la persona y el animal.

El “efecto mascota” y la importancia del vínculo

El concepto de “efecto mascota” reúne todos los beneficios asociados a la convivencia con animales domésticos, especialmente perros y gatos. Liquindoli aclara que estos efectos no aparecen en cualquier circunstancia, sino que dependen de la calidad de la relación: “Cuando tenés una buena relación con el perro, y tenés un buen vínculo, puede ayudar, por ejemplo, a sortear mejor situaciones de estrés”.

La importancia del vínculo con el perro. (Canva)

El experto destaca la existencia de una “serie de beneficios que aparecen a partir del hecho de convivir con un perro o con un gato”. Entre estos beneficios se encuentran la reducción del estrés, la mejoría en el ánimo y el acompañamiento emocional que el animal brinda a la persona. El llamado “efecto mascota”, según Liquindoli, es respaldado por “muchos estudios ahora que dan cuenta de eso”.

En síntesis, la convivencia con un perro no solo aporta compañía, sino que puede convertirse en una herramienta concreta para afrontar situaciones difíciles y mejorar la calidad de vida. La clave, según el adiestrador, está en construir un vínculo auténtico y positivo con el animal, porque “eso es algo que me parece que es interesante”.