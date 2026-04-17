Espana agencias

Un sexagenario apuñala a un compañero en una residencia de mayores en Ceutí (Murcia)

Guardar

Murcia, 17 abr (EFE).- Un hombre de 69 años ha sido detenido en la localidad murciana de Ceutí tras apuñalar varias veces, una de ellas en el cuello, a un compañero de la residencia de mayores en la que ambos viven.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la agresión, cuyas causas se están investigando, tuvo lugar sobre las 23:00 horas de este jueves, cuando el agresor se dirigió a la víctima con un cuchillo en la mano y le asestó varias cuchilladas.

Tras lo ocurrido, el centro alertó a Emergencias y al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios trasladaron a la víctima, de 66 años, al hospital, donde se encuentra ingresado de gravedad, aunque estable. EFE

Últimas Noticias

Rosalía publica 'Lux (Complete Works)' con una versión inédita y los extras del vinilo

Infobae

Armengol dice que el informe de la UCO refleja que no ordenó contratar a ninguna empresa

Infobae

Gamarra se felicita por el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, una "muy buena noticia"

Infobae

El trascoro de la Catedral de León recupera la policromía del S.XVIII tras su restauración

Infobae

El TC estudiará la retirada de la pensión compensatoria si la expareja convive "maritalmente" con otra persona

El TC estudiará la retirada de la pensión compensatoria si la expareja convive "maritalmente" con otra persona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Magyar no rompe del todo con Orbán: rechaza la adhesión de Ucrania a la UE, el veto al petróleo ruso y el pacto migratorio

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

ECONOMÍA

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

¿La casa de tu vecino siempre huele mal? La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes denunciar

Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida