Un sexagenario apuñala a un compañero en una residencia de mayores en Ceutí (Murcia)

Murcia, 17 abr (EFE).- Un hombre de 69 años ha sido detenido en la localidad murciana de Ceutí tras apuñalar varias veces, una de ellas en el cuello, a un compañero de la residencia de mayores en la que ambos viven.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la agresión, cuyas causas se están investigando, tuvo lugar sobre las 23:00 horas de este jueves, cuando el agresor se dirigió a la víctima con un cuchillo en la mano y le asestó varias cuchilladas.

Tras lo ocurrido, el centro alertó a Emergencias y al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios trasladaron a la víctima, de 66 años, al hospital, donde se encuentra ingresado de gravedad, aunque estable. EFE