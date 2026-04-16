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Interrumpida la circulación de trenes entre Villarrobledo y Socuéllamos por un atropello

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Madrid, 16 (abr).- La circulación de trenes de ancho de vía convencional entre las estaciones de Villarrobledo (Albacete) y Socuéllamos (Ciudad Real) se encuentra interrumpida a primera hora de la mañana de este jueves por el arrollamiento de un tren a una persona, ha informado Adif a EFE.

Se trata de un tramo en el que principalmente se realizan transportes de mercancías y el primer servicio está previsto para las 6:50 horas de este jueves, ha abundado Adif.

No obstante, la incidencia está afectando a los trenes que circulan entre Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Albacete. EFE

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