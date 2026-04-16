Espana agencias

3-1. Independiente comparte con Rosario Central el liderato del grupo H

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 15 abr (EFE).- El Independiente del Valle pasó a compartir este miércoles el liderato del grupo H de la Copa Libertadores con Rosario Central tras ganarle por 3-1 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Quito.

El cuadro ecuatoriano llegó a cuatro puntos, los mismos que los argentinos, pero con mejor diferencia de goles.

Si bien el cuadro venezolano se adelantó con un gol de Jovanny Bolívar en el minuto 21, el Independiente del Valle remontó con goles de Jordy Alcívar, en el minuto 44, aumentó González a los 45+4 y el propio González, de penalti, cerró cifras, en el 63.

El cuadro ecuatoriano dominó buena parte del encuentro, pero careció de precisión en los remates a puerta. Por su parte, la Universidad Central atacó poco, también fue víctima de la falta de puntería para aspirar un buen resultado.

El Independiente fue el que más se aproximó al arco contrario desde el comienzo del partido, fue la Universidad Central la que se adelantó con remate rasante del atacante Bolívar tras una mala salida del defensa uruguayo Juan Viacava.

El centrocampista ecuatoriano Alcívar pescó un rebote del portero Giancarlo Schiavone, tras un violento disparo de Layan Loor, y empujó de cabeza el balón al fondo del arco.

Una falta innecesaria de Alfonso Simarra sobre el argentino Mateo Carabajal, derivó en un penalti sancionado por el árbitro peruano Jordy Espinoza, el paraguayo González cobró, tapó el portero y su rebote lo aprovechó el paraguayo y anotó el segundo del cuadro del Valle.

El paraguayo González convirtió el tercer gol, fruto de un centro cruzado de Loor para la definición precisa con golpe de cabeza del paraguayo.

El cuadro del Valle se quedó con un hombre menos por la expulsión del defensa uruguayo Juan Viacava en el minuto 77.

El cuadro del Valle visitará el próximo 28 de abril al Libertad paraguayo y ese mismo día Universidad Central recibirá a Rosario Central argentino.

- Ficha técnica:

3. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero; Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Justin Lerma (m.79, Andy Velasco), Ronald Briones (m.74, Youri Ochoa); Matías Perelló (m.74, Darwin Guagua), Aron Rodríguez (m.74, Emerson Pata) y Carlos González. Entrenador: Joaquín Papa.

1. Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra (m.83, Charlis Ortiz), Daniel Carrillo (m.73, Yohán Cumana); Alexander González, Francisco Sole, Camilo Zapata (m.64, Yeiber Murillo); Samuel Sosa (m.46, Vicente Rodríguez), Juan Cuesta y Jovanny Bolívar. Entrenador: Daniel Sasso.

Goles: 0-1, m.21: Jovanny Bolívar; 1-1, m.44: Jordy Alcívar; 2-1, m.45+4: Carlos González; 3-1, m.63: Carlos González.

Árbitro: Jordy Espinoza, de Perú, asistido desde el VAR por su compatriota Joel Alarcón. Expulsó a Juan Viacava (m.77), amonestó a Sole, Cuesta y Rodríguez.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, disputado este miércoles en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Declaran los notarios a los que acudió Martínez por los SMS de Kitchen con el ministro

Infobae

Ya se puede pedir cita presencial o solicitar la regularización 'online'

Infobae

El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías declara como testigo en la causa de Leire Díez

Infobae

0-3. Paulinho aniquila a los Galaxy y sella el pase a las semifinales de la Concacaf

Infobae

El productor Jesús Cimarro, premio Max de Honor 2026: "He estado al borde de la ruina"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

Víctor de Aldama, un empresario sin cargo que se movía con libertad por el Ministerio de Transportes: “Subía y bajaba sin pedir permiso”

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

ECONOMÍA

El negocio de las Next Generation: el 1% de las empresas que más fondos reciben acaparan el 71% del valor total de las ayudas

El negocio de las Next Generation: el 1% de las empresas que más fondos reciben acaparan el 71% del valor total de las ayudas

No basta con poder pagar el alquiler, hay que llegar a tiempo: cada piso anunciado recibe ya 41 contactos de media en España

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern