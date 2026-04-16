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121-126. Curry manda a los Clippers de vacaciones

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Washington, 15 abr (EFE).- Stephen Curry se vistió este miércoles de verdugo en el duelo a vida o muerte de 'play-in' entre Los Angeles Clippers y Golden State Warriors, en el que los de la Bahía se impusieron por 121-126 para aspirar todavía a la última plaza de 'playoff'.

Los Warriors se medirán el viernes a los Suns en Phoenix. El que gane será el rival de los temidos Oklahoma City Thunder en primera ronda de 'playoff'. Los Clippers, por su lado, dicen adiós a una temporada que ha sido una montaña rusa.

A 9:53 del final, los Clippers iban 98-85 arriba, con una máxima diferencia de +13. Curry, que había metido 16 puntos en el tercer cuarto pero al que Steve Kerr regulaba los minutos, estaba en el banquillo.

A los Warriors se les estaba escapando el partido de las manos y Kerr no tuvo más remedio que ponerlo a jugar. A los 6 segundos, Curry ya había encestado un triple.

Fue un cuarto extraordinario de los Warriors, en que anotaron 43 puntos, 24 de ellos desde el perímetro, con un 8 de 11 en triples.

De hecho, los de Kerr terminaron el partido con 19 triples, que les ayudaron a compensar los 35 puntos que concedieron con sus 20 pérdidas.

El dominicano Al Horford, autor de cuatro de los triples de Golden State en el último cuarto, en un lapso de poco más de tres minutos, puso a los Warriors por delante 115-117 a 2:12 del final.

El partido entró al último minuto con empate a 117. Curry se hizo con el balón y clavó otro triple para el 117-120, una ventaja que resultaría definitiva después de que Draymond Green robase los siguientes dos balones a Kawhi Leonard. Como en los viejos tiempos.

Curry terminó con 35 puntos, mientras que Gui Santos y Kristaps Porzingis sumaron 20 cada uno y Al Horford 14.

Para los Clippers, un Bennedict Mathurin, que recordó al de los Indiana Pacers, la temporada pasada anotó 23 puntos con un 5 de 6 en triples. Darius Garland y Leonard terminaron con 21 cada uno y Lopez con 17.

La eliminación en el Intuit Dome de Inglewood supuso un auténtico palo para los Clippers, que, tras un inicio desastroso de temporada, escalaron posiciones y también se sobrepusieron a las salidas de James Harden hacia Cleveland y de Ivica Zubac a Indiana.

Al final, los de la Bahía, en una temporada muy irregular marcada por las lesiones y que llegaban con siete derrotas en los últimos ocho partidos, hicieron valer su experiencia en el 'playoff' para ganar una vida más. EFE

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