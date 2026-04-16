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Declaran los notarios a los que acudió Martínez por los SMS de Kitchen con el ministro

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Madrid, 16 abr (EFE).- El tribunal del caso Kitchen ha citado este jueves como testigos a los dos notarios a los que acudió el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez cuando registró los mensajes de SMS que se intercambió con el exministro Jorge Fernández Díaz relacionados supuestamente con este operativo parapolicial por el que ambos están acusados.

Uno de estos notarios es Enrique Franch, ante el que el exnúmero dos de Interior protocolizó esos mensajes, mientras que el segundo Alberto Vela es otro al que acudió cuando le fueron requeridos por el juez instructor y al que presuntamente pidió borrar una parte referida, según la versión de este acusado, a comentarios fuera de tono y un "chiste verde".

También está previsto que declaren como testigos en esta sexta jornada de juicio el actual director de la cárcel madrileña de Soto del Real y su predecesor. El extesorero del PP Luis Bárcenas ingresó en este centro penitenciario cuando se decretó su prisión provisional en 2013 y luego regresó en 2018 para cumplir condena por el caso Gürtel.

Bárcenas, que ejerce la acusación particular en esta causa, asegura haber sufrido un trato vejatorio en prisión y denuncia haber sido espiado en ese centro penitenciario por un preso que también ha sido citado este jueves como testigo.

Previamente a estos testigos faltan por declarar una decena de agentes de la Policía, y además han sido citados el que fuera director de El Mundo Francisco Rosell y el periodista de ese diario Esteban Urreztieta, que fue el primero en publicar datos sobre la existencia de este operativo presuntamente puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.EFE

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