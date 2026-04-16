Independiente y Liga chocan en Liga Pro impulsados por su buen momento en la Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 16 abr (EFE).- Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrentarán el próximo domingo en la novena jornada de la Liga Pro de Ecuador, en un duelo entre equipos que atraviesan un buen momento en la Copa Libertadores, donde lideran los grupos H y G, respectivamente.

El cuadro del Valle, vigente campeón local, defenderá el liderato del torneo ecuatoriano, en el que suma 19 puntos, frente a una Liga de Quito que tiene 10 unidades tras una campaña irregular.

Ambos equipos contarán con sus principales figuras, aprovechando la pausa en la Libertadores hasta el 28 de abril.

Liga espera recuperar al defensa haitiano Ricardo Adé, mientras que Independiente del Valle tendrá como referente ofensivo al paraguayo Carlos González, autor de un gol en la última fecha y de dos tantos en el torneo continental.

Por su parte, Universidad Católica, que ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos, recibirá a Libertad de Loja. El equipo contará con los panameños José Fajardo, Azarías Londoño y Everardo Rose, además del goleador ecuatoriano Byron Palacios.

Barcelona, tercero con 15 unidades, visitará a Macará con la necesidad de sumar tras sus malos resultados en la Copa Libertadores, donde perdió sus dos encuentros ante Cruzeiro de Brasil y el Boca Juniors argentino.

El técnico venezolano César Farías apostará por su plantel estelar, liderado por el argentino Darío Benedetto.

Entretanto, Aucas, cuarto en la tabla y a la espera de recuperar al máximo goleador del torneo, el boliviano Bruno Miranda, visitará al recién ascendido Leones del Norte.

- Partidos de la novena fecha de la liga profesional ecuatoriana:

. Viernes 17: Leones del Norte-Aucas y Emelec-Guayaquil City.

. Sábado 18: Mushuc Runa-Técnico Universitario; Universidad Católica-Libertad y Orense-Delfín.

. Domingo 19: Manta-Deportivo Cuenca; Independiente del Valle-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Macará-Barcelona. EFE