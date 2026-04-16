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La esposa de Cerdán se niega a declarar en el Senado por estar su marido investigado

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Madrid, 16 abr (EFE).- Francisca Muñoz, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán, se ha negado a declarar este jueves en la comisión del Senado sobre el caso Koldo porque, según ha argumentado, su marido está investigado en un procedimiento penal por los mismos hechos que "aparentemente" son objeto de la comisión.

Al comienzo de la comparecencia, tras las primeras preguntas de la senadora de UPN María Caballero, Muñoz ha dicho, en una declaración leída, que acudía al Senado por estar obligada a ello y ha asegurado que carece de información relativa a lo que analiza la comisión de la Cámara Alta.

La esposa de Cerdán se ha limitado a justificar el motivo para no declarar y ha pedido a la presidencia de la comisión, "dado su "estado de salud", poder abandonar la sala, petición que el presidente de la misma, el popular Eloy Suárez, le ha denegado.

Muñoz ha acudido al Senado tras haber eludido la comparecencia en las dos ocasiones anteriores en que fue citada -alegando motivos de salud- para aclarar por qué su nombre figura en un informe de la Guardia Civil aportado al juez que investiga la trama del caso Koldo.

msh-nl/aam

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