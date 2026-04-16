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Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 17 de abril: Pelayo se enfrenta a Álvaro y Marta encuentra un cuerpo ensangrentado

La ficción diaria de Antena 3 suma una nueva ola de tensión con el descubrimiento de Marta

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Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

La serie diaria Sueños de libertad afronta una de sus semanas más intensas, con unos episodios que elevan la tensión dramática y colocan a sus personajes al límite. Estos días la ficción ha desplegado una narrativa marcada por conflictos personales, revelaciones inesperadas y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varias tramas.

El punto de partida llegó con el episodio del lunes, donde Claudia sufrió un duro revés emocional que condicionó su comportamiento en los días siguientes. Su decepción no solo afectó a su estabilidad, sino que anticipó un periodo de introspección y cambios. Al mismo tiempo, Mabel protagonizó uno de los momentos más directos al enfrentarse a su padre sin rodeos, dejando clara su postura en un conflicto familiar que sigue creciendo.

En paralelo, Carmen y Damián intentaron aportar un respiro organizando una sorpresa para Tasio, mientras Beatriz logró despertar cierta empatía en Pelayo, suavizando momentáneamente su relación. Sin embargo, la calma fue solo aparente: la propia Beatriz accedió a una información delicada sobre Begoña y Gabriel que amenaza con alterar varios vínculos. A esto se sumó la conversación sincera entre Pablo y Miguel, que refuerza el tono emocional del arranque semanal.

Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El martes, la determinación de Miguel se mantuvo firme. Su intención de abandonar el hogar no encuentra freno. En el terreno sentimental, Salva intentó dar un paso adelante con Mabel, aunque no logra encontrar el momento adecuado. Mientras tanto, las tensiones familiares obligaron a Manuela a intervenir para mediar entre distintos miembros, en un intento por evitar que la situación se deteriorara aún más.

Además, ocurrió un giro importante: Pelayo descubrió que Beatriz no ha sido completamente sincera. Este hallazgo marcó un antes y un después en su relación, abriendo una grieta difícil de cerrar. A la vez, Andrés se sinceró con Begoña sobre su pasado, aportando nuevas claves a una historia que sigue evolucionando.

El miércoles llegó cargado de emociones desbordadas. Nieves protagonizó un momento de gran intensidad al buscar apoyo en Marisol, incapaz de contener la presión acumulada. Begoña, por su parte, también mostró signos de agotamiento emocional y terminó enfrentándose a Paula en un episodio especialmente tenso. Las relaciones personales se resquebrajan y las verdades salen a la luz.

Ángel y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Ángel y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En este contexto, Pelayo optó por encarar directamente a Beatriz tras conocer sus mentiras, mientras Miguel decidió finalmente marcharse. En contraste, el amor también encuentra su espacio: Salva logró confesar sus sentimientos a Mabel, dando un paso importante en su historia. Además, Marta creyó haber hallado una pista clave sobre el paradero de Fina, lo que introduce un nuevo hilo narrativo.

El jueves supuso un punto de inflexión en varias tramas. Tras días de conflictos, algunas tensiones comenzaron a suavizarse. Nieves y Pablo alcanzaron un entendimiento que podría devolver cierta estabilidad, mientras Begoña sorprendió a Beatriz con una propuesta inesperada que podría redefinir su relación. En el ámbito profesional, el proyecto impulsado por Álvaro y Gorito superó las expectativas, aportando un respiro en medio del caos.

También hay espacio para la esperanza en lo sentimental. Miguel y Claudia compartieron momentos de cercanía que apuntan a un posible nuevo comienzo. Por otro lado, Tasio se convirtió en un apoyo fundamental para Paula tras su enfrentamiento con Ángel, y Salva intentó aproximarse con cautela a Claudia. Sin embargo, la calma no llegó: Pelayo tomó una decisión crucial relacionada con Fina que podría tener consecuencias de gran alcance.

Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Episodio 542 del viernes 17 de abril

El viernes cierra la semana con un nuevo giro dramático. La ausencia de Tasio en una comida organizada en su honor genera malestar, mientras Gabriel descubre que Beatriz mantiene una relación secreta, lo que añade más tensión a una trama ya complicada. Carmen no duda en recriminar la actitud de Tasio, y Digna intenta mediar para recomponer los lazos familiares.

Por otro lado, Pablo se ve obligado a realizar algo que no desea para cumplir una petición de Cloe, lo que lo coloca en una situación incómoda. El episodio culmina con un momento especialmente inquietante: Pelayo se enfrenta a Álvaro y, poco después, Marta encuentra su cuerpo ensangrentado, dejando en el aire una gran incógnita sobre su estado.

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