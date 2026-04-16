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Miguel Poveda anuncia el hallazgo de un poema inédito atribuido a Lorca por una experta

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Madrid, 16 abr (EFE).- El cantante Miguel Poveda asegura haber descubierto un poema inédito de Federico García Lorca en la parte trasera del manuscrito de otro poema, 'Gacela de la raíz amarga', que adquirió a un anticuario en Alemania, según ha adelantado este jueves el 'Telediario' de TVE.

El hallazgo cuenta con el visto bueno de la filóloga y experta en Lorca Pepa Merlo, con quien Poveda, gran aficionado y conocedor de la obra de Lorca, publicará a finales de abril el libro 'Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca'.

El volumen, que estudia el nuevo poema, partituras, libretos y otros textos que se suman a la obra conocida del autor, inaugura la colección de la Biblioteca de la Casa del Darro, la editorial del centro cultural granadino gestionado por el propio Poveda en la que fue la casa del autor de 'Poeta en Nueva York'.

"Canta el reloj/ cuento maquinalmente las horas/ da lo mismo las siete que las doce/ yo no estoy aquí/ es la señal de carne que dejé al irme/ para saber mi sitio al regresar”, dice el poema descubierto.

Miguel Poveda (Barcelona, 1973) ha explicado a EFE que supo que estaba a la venta uno de los dos manuscritos de 'La raíz amarga' (1933) en un anticuario de Alemania, en concreto el que está dedicado a Juan José Casal (el otro se lo dedicó el poeta a Luis Cernuda). Lo adquirió sin darse cuenta de lo que venía en el reverso.

"Enseñándolo a un amigo, vi unas líneas escritas y no tenía claras que eran de Federico hasta que contacté con la catedrática Pepa Merlo", relata Poveda, quien explica que el documento "tiene unas marcas de un celo", como si hubiera estado pegado a algún cuadro.

Según Poveda, la filóloga Pepa Merlo certificó que se trataba de "la letra de Federico" y que era "un hallazgo". Merlo afirma, en declaraciones a TVE, que "nadie había dado importancia" al texto porque, "estaba en el reverso de ‘La gacela de la raíz amarga’".

La que fue casa de Lorca en Granada durante siete años de su adolescencia, y que hasta hace poco tiempo tenía un uso privado, fue inaugurada como centro cultural en octubre pasado a iniciativa del cantaor flamenco, que, por otro lado, acaba de estrenar el documental 'Enlorquecido'.

"Me siento con los pelos de punta", concluye Poveda. EFE

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