La laminación de embalses fue vital para evitar daños a la población durante las borrascas

Toledo, 16 abr (EFE).- La gestión de las grandes presas y la laminación -la reducción del caudal máximo- de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) fue "vital y "determinante" para la seguridad de las poblaciones, donde se evitaron daños mayores en el episodio de borrascas de este febrero.

Así se desprende de un informe publicado, este jueves, por la CHT, que analiza la gestión de la confederación durante la cadena de borrascas, que se prolongó durante 25 días, entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026.

La finalización de este episodio cerró un momento "histórico" en la cuenca, que el día 20 de febrero alcanzó uno de los máximos históricos de volumen almacenado con 9.204 hm3 (83,3 % de su capacidad), próximo al máximo histórico de 9536.56 hm3 registrado en 2025.

De acuerdo con el informe, la gestión los embalses estatales fue "determinante" para la seguridad de las poblaciones.

Así, destaca la laminación de la presa Gabriel y Galán (Cáceres), que redujo un pico de entrada de 875 m3/s a una salida de 265 m3/s, evitando que el caudal en Coria se incrementara en más de 600 m3/s adicionales durante el periodo de mayor precipitación.

Además, en el sistema de cabecera, las presas de Entrepeñas y Buendía (entre Cuenca y Guadalajara) laminaron la avenida en un 97 % y 98 % respectivamente, con caudales de salida cercanos a los 7 y 3 m3/s frente a entradas de hasta 220 m3/s.

Esta laminación provocó una "reducción drástica de los caudales" de los ríos que, conforme a la CHT, logró proteger a las poblaciones aguas abajo.

Durante el episodio, se celebraron un total de 28 reuniones de la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR) de la Dirección General de Protección Civil y 16 reuniones con las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura como órgano asesor en el contexto de los planes de riesgo de inundaciones.

Igualmente se mantuvo una comunicación fluida con las autoridades competentes de la República de Portugal. Se intercambiaron más de 90 avisos con la Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) al superarse umbrales de 1.500 m3/s en los desembalses desde la presa de Cedillo, cumpliendo así con los indicadores acordados entre ambas partes.

A su vez, los datos obtenidos han sido esenciales para validar y mejorar la cartografía de peligrosidad del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).

El contraste entre los modelos predictivos y las superficies de inundación captadas por el satélite, han permitido ajustar la cartografía de las zonas de flujo preferente, mejorando la resiliencia del territorio ante futuros episodios extremos. EFE